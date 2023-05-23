Незабываемые экшены, которые должен посмотреть каждый

UAportal подготовил увлекательное исследование самых незабываемых экшн-фильмов. От супергероев до неудержимых воинов – эти фильмы покорили зрителей по всему миру, заслужив признание критиков и проложив путь в будущее жанра.

Чудо-женщина 1984

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна производства: США, Великобритания, Испания

Продолжительность: 151 минута

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Чарльз Ровен, Дебора Снайдер, Зак Снайдер, Пэтти Дженкинс, Галь Гадот, Стивен Джонс

Фильм "Чудо-женщина 1984" переносит зрителей в яркие 1980-е годы, где Диана Принцесса, которую играет Галь Гадот, ведет двойную жизнь – хранительницы музея и легендарной воительницы-амазонки. Когда древний артефакт исполняет желания, наступает хаос, и мир сталкивается с беспрецедентными угрозами. Благодаря своей непоколебимой решимости и сверхспособностям Чудо-женщина должна пройти через коварные испытания и противостоять собственным желаниям, чтобы спасти человечество от гибели.

Бессмертная гвардия

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 125 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Шарлиз Терон, Бет Коно, А.Дж. Дикс

"Бессмертная гвардия" представляет группу бессмертных наемников во главе с Энди, которую изображает Шарлиз Терон, тайно защищавших человечество на протяжении веков. Когда их способности раскрываются, они должны бороться за сохранение своей анонимности и противостоять новой угрозе. Набирая новых участников и запутываясь в паутине предательства, команда борется за выживание и возможность защитить будущее человечества.

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Никто

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Экшн, Криминал, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год производства: 2021

Главный продюсер: Брэйден Афтергуд, Боб Оденкирк, Марк Провисьеро, Дерек Колстад, Дэвид Лейтч, Келли МакКормик, Тоби Джаффе

"Никто" рассказывает о, казалось бы, обычной жизни Хатча Мэнселла, которого играет Боб Оденкирк, мягкосердечного семьянина, который становится целью опасного противника. Открыв свои скрытые способности, Хатч отправляется в неустанную миссию мести, раскрывая свое прошлое, полное тайн и смертоносной склонности к насилию.

Годзилла против Конга

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Экшн, Научная фантастика, Триллер

Страна производства: США, Австралия, Канада, Индия

Продолжительность: 113 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Мэри Парент, Алекс Гарсия, Эрик МакЛеод, Брайан Роджерс, Томас Тулл, Джон Джашни

"Годзилла против Конга" – это эпическое столкновение двух легендарных титанов, Годзиллы и Конга. Пока человечество борется за свое выживание на фоне хаоса, устроенного этими существами, начинается секретная миссия по выяснению происхождения этих древних соперников. Разворачивается решающая битва, переносящая зрителей из глубин океана в сердце шумных городов.

Мортал Комбат

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна производства: США, Австралия

Продолжительность: 110 минут

Год выпуска: 2021

Главный продюсер: Джеймс Уан, Тодд Гарнер, Саймон МакКуойд, Э. Беннетт Уолш

"Мортал Комбат" переносит зрителей в царство, где чемпионы из разных царств участвуют в смертельном турнире. Когда судьба Земли висит на волоске, группа опытных бойцов, включая Коула Янга, Соню Блейд и Лю Канга, должна использовать свои уникальные способности, чтобы защитить человечество.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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