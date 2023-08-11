Незабываемые роли Джейсона Момоа: увлекательная подборка из пяти лучших фильмов

Отправляйтесь в необычное кинематографическое путешествие, ведь UAportal подготовил увлекательную подборку из пяти лучших фильмов с участием чрезвычайно талантливого Джозефа Джейсона Намакаехи Момоа.

От его харизматического присутствия до великолепной игры, Момоа оставил неизгладимый след на серебряном экране. Присоединяйтесь к нам, чтобы углубиться в его многообразную фильмографию и отпраздновать его кинематографические достижения.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: супергеройский, боевик, приключения

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 143 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Питер Сафран

"Аквамен" рассказывает об Артуре Карри, получеловеке-полуатланте, который должен принять свою судьбу законного наследника подводного царства Атлантиды. С помощью Мэра, воина и принцессы, Артур отправляется в опасное путешествие, чтобы отвоевать трон, противостоять своему сводному брату Орму и объединить подводные царства, чтобы предотвратить катастрофическую войну.

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"Конан-варвар"

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 113 минут

Год производства: 2011

Главный продюсер: Фредрик Мальмберг, Ави Лернер

В "Конане-варваре" мстительный воин по имени Конан отправляется на поиски, чтобы отомстить за смерть отца и вернуть себе украденное право первородства. На этом пути он сталкивается с коварными врагами, заключает невероятные союзы и раскрывает свои непревзойденные боевые навыки в битве за искупление и справедливость.

"Дюна"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: научная фантастика, приключения, драма

Страна производства: США, Венгрия, Канада, Норвегия, ОАЭ.

Продолжительность: 155 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Мэри Парент, Кейл Бойтер, Дэнни Вильнев, Джо Караччоло-младший

По мотивам культового романа Фрэнка Герберта "Дюна" переносит нас в далекое будущее, где благородные семьи соревнуются за контроль над пустынной планетой Арракис, содержащей ценный ресурс, известный как специи. Когда молодой Пол Атрейдес открывает для себя свое предназначение и ориентируется в коварном ландшафте политики и власти, он становится ключом к раскрытию подлинного потенциала Арракиса.

"Дикий"

Рейтинг IMDB: 6.0/10-

Жанр: боевик, драма

Страна производства: Канада

Продолжительность: 94 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Молли Гасселл, Брайан Эндрю Мендоза, Джейсон Момоа

В остросюжетном боевике Джо Дикий, лесоруб и бывший солдат должен защитить свою семью, когда банда наркоторговцев обнаруживает их уединенную хижину. Джо использует свои боевые навыки и изобретательность, чтобы защитить своих близких и перехитрить безжалостных преступников в борьбе за выживание.

"Дорога к Паломе"

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: драма, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 91 минута

Год производства: 2014

Главный продюсер Джейсон Момоа, Сара Шахи, Брайан Эндрю Мендоза

Фильм рассказывает о Вовке, коренном американском байкере, который скрывается от правосудия, чтобы отомстить за убийство своей матери. Путешествуя бескрайним американским Западом, он сближается с незнакомцем и сталкивается с последствиями своих поступков, ища утешения и искупления в обществе, страдающем от несправедливости.

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