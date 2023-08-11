Незабутні ролі Джейсона Момоа: захоплююча добірка з п'яти найкращих фільмів

Вирушайте в незвичайну кінематографічну подорож, адже UAportal підготував захоплюючу добірку з п'яти найкращих фільмів за участю надзвичайно талановитого Джозефа Джейсона Намакаехи Момоа.

Від його харизматичної присутності до чудової гри, Момоа залишив незгладимий слід на срібному екрані. Приєднуйтесь до нас, щоб заглибитись у його різноманітну фільмографію та відсвяткувати його кінематографічні досягнення.

"Аквамен"

Відео дня

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: супергеройський, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 143 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Пітер Сафран

"Аквамен" розповідає про Артура Каррі, напівлюдину-напіватланта, який повинен прийняти свою долю законного спадкоємця підводного царства Атлантиди. З допомогою Мера, воїна і принцеси, Артур вирушає в небезпечну подорож, щоб відвоювати трон, протистояти своєму зведеному братові Орму і об'єднати підводні царства, щоб запобігти катастрофічній війні.

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"Конан-варвар"

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік виробництва: 2011

Головний продюсер: Фредрік Мальмберг, Аві Лернер

У "Конані-варварі" мстивий воїн на ім'я Конан вирушає на пошуки, щоб помститися за смерть батька і повернути собі вкрадене право первородства. На цьому шляху він стикається з підступними ворогами, укладає неймовірні союзи та розкриває свої неперевершені бойові навички в битві за спокуту та справедливість.

"Дюна"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: наукова фантастика, пригоди, драма

Країна виробництва: США, Угорщина, Канада, Норвегія, ОАЕ

Тривалість: 155 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Мері Парент, Кейл Бойтер, Дені Вільньов, Джо Караччоло-молодший

За мотивами культового роману Френка Герберта "Дюна" переносить нас у далеке майбутнє, де шляхетні родини змагаються за контроль над пустельною планетою Арракіс, яка містить цінний ресурс, відомий як спеції. Коли молодий Пол Атрейдес відкриває для себе своє призначення і орієнтується в підступному ландшафті політики і влади, він стає ключем до розкриття справжнього потенціалу Арракісу.

"Дикий"

Рейтинг IMDB: 6.0/10-

Жанр: бойовик, драма

Країна виробництва: Канада

Тривалість: 94 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Моллі Гасселл, Брайан Ендрю Мендоза, Джейсон Момоа

У гостросюжетному бойовику Джо Дикий, лісоруб і колишній солдат, повинен захистити свою сім'ю, коли банда наркоторговців виявляє їхню відокремлену хатину. Джо використовує свої бойові навички та винахідливість, щоб захистити своїх близьких і перехитрити безжальних злочинців у боротьбі за виживання.

"Дорога до Паломи"

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: драма, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 91 хвилина

Рік виробництва: 2014

Головний продюсер Джейсон Момоа, Сара Шахі, Брайан Ендрю Мендоза

Фільм розповідає про Вовка, корінного американського байкера, який переховується від правосуддя, щоб помститися за вбивство своєї матері. Подорожуючи безкраїм американським Заходом, він зближується з незнайомцем і стикається з наслідками своїх вчинків, шукаючи розради та спокути в суспільстві, що потерпає від несправедливості.

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