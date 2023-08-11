Незабываемые роли Джейсона Момоа: увлекательная подборка из пяти лучших фильмов
Отправляйтесь в необычное кинематографическое путешествие, ведь UAportal подготовил увлекательную подборку из пяти лучших фильмов с участием чрезвычайно талантливого Джозефа Джейсона Намакаехи Момоа.
От его харизматического присутствия до великолепной игры, Момоа оставил неизгладимый след на серебряном экране. Присоединяйтесь к нам, чтобы углубиться в его многообразную фильмографию и отпраздновать его кинематографические достижения.
"Аквамен"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: супергеройский, боевик, приключения
Страна производства: США, Австралия.
Продолжительность: 143 минуты
Год производства: 2018
Главный продюсер: Питер Сафран
"Аквамен" рассказывает об Артуре Карри, получеловеке-полуатланте, который должен принять свою судьбу законного наследника подводного царства Атлантиды. С помощью Мэра, воина и принцессы, Артур отправляется в опасное путешествие, чтобы отвоевать трон, противостоять своему сводному брату Орму и объединить подводные царства, чтобы предотвратить катастрофическую войну.
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"Конан-варвар"
Рейтинг IMDB: 5.2/10
Жанр: фэнтези, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 113 минут
Год производства: 2011
Главный продюсер: Фредрик Мальмберг, Ави Лернер
В "Конане-варваре" мстительный воин по имени Конан отправляется на поиски, чтобы отомстить за смерть отца и вернуть себе украденное право первородства. На этом пути он сталкивается с коварными врагами, заключает невероятные союзы и раскрывает свои непревзойденные боевые навыки в битве за искупление и справедливость.
"Дюна"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: научная фантастика, приключения, драма
Страна производства: США, Венгрия, Канада, Норвегия, ОАЭ.
Продолжительность: 155 минут
Год производства: 2021
Главный продюсер: Мэри Парент, Кейл Бойтер, Дэнни Вильнев, Джо Караччоло-младший
По мотивам культового романа Фрэнка Герберта "Дюна" переносит нас в далекое будущее, где благородные семьи соревнуются за контроль над пустынной планетой Арракис, содержащей ценный ресурс, известный как специи. Когда молодой Пол Атрейдес открывает для себя свое предназначение и ориентируется в коварном ландшафте политики и власти, он становится ключом к раскрытию подлинного потенциала Арракиса.
"Дикий"
Рейтинг IMDB: 6.0/10-
Жанр: боевик, драма
Страна производства: Канада
Продолжительность: 94 минуты
Год производства: 2018
Главный продюсер: Молли Гасселл, Брайан Эндрю Мендоза, Джейсон Момоа
В остросюжетном боевике Джо Дикий, лесоруб и бывший солдат должен защитить свою семью, когда банда наркоторговцев обнаруживает их уединенную хижину. Джо использует свои боевые навыки и изобретательность, чтобы защитить своих близких и перехитрить безжалостных преступников в борьбе за выживание.
"Дорога к Паломе"
Рейтинг IMDB: 6.1/10
Жанр: драма, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 91 минута
Год производства: 2014
Главный продюсер Джейсон Момоа, Сара Шахи, Брайан Эндрю Мендоза
Фильм рассказывает о Вовке, коренном американском байкере, который скрывается от правосудия, чтобы отомстить за убийство своей матери. Путешествуя бескрайним американским Западом, он сближается с незнакомцем и сталкивается с последствиями своих поступков, ища утешения и искупления в обществе, страдающем от несправедливости.
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