Оджахури: рецепт из Грузии, понравившийся всей семье
Оджахури в переводе с грузинского означает "семейное". Поэтому когда хотите провести время в семейном кругу, приготовьте это грузинское блюдо. Она готовится из свинины, картофеля и местных специй.
Грузинские хозяйки режут мясо небольшими кусками и маринуют его в специях и красном сухом вине минимум 3 часа.
Сырная запеканка на Пасху за 15 минут .
Идеальально, если у вас есть кецы, глиняная сковородка, при отсутствии такой возьмите глиняные горшки. Тогда блюдо будет приготовлено идеально.
Оджахури с говядиной
Для приготовления вам понадобится:
Говядина (шея) – 500 г
Картофель – 5 шт. (средних)
Лук – 1 шт.
Помидоры – 2 шт. (средних)
Чеснок – 2-3 зубчика
Соль, хмели-сунели, уцхо-сунели, паприка, аджика – по вкусу
Масло
Кинза
Способ приготовления:
1. Нарежьте говядину небольшими кусками и обжарьте на растительном масле почти до готовности. Переложите на тарелку. Картофель нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
2. Порежьте лук тонкими полукольцами, добавьте в картофель.
3. Мясо верните на сковороду к картофелю, перемешайте, добавьте специи и измельченный чеснок, посолите.
4. Снимите кожу с помидоров, нарежьте кусками и выложите сверху на сковородку. Тушите 5-7 минут под крышкой.
5. Готовое блюдо посыпьте кинзой.
Обратите внимание на рецепт краффина, который обычно готовят к Пасхе.
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