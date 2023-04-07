Оджахури: рецепт из Грузии, понравившийся всей семье

Оджахури в переводе с грузинского означает "семейное". Поэтому когда хотите провести время в семейном кругу, приготовьте это грузинское блюдо. Она готовится из свинины, картофеля и местных специй.

Грузинские хозяйки режут мясо небольшими кусками и маринуют его в специях и красном сухом вине минимум 3 часа.

Сырная запеканка на Пасху за 15 минут .

Идеальально, если у вас есть кецы, глиняная сковородка, при отсутствии такой возьмите глиняные горшки. Тогда блюдо будет приготовлено идеально.

Оджахури с говядиной

Для приготовления вам понадобится:

Говядина (шея) – 500 г

Картофель – 5 шт. (средних)

Лук – 1 шт.

Помидоры – 2 шт. (средних)

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль, хмели-сунели, уцхо-сунели, паприка, аджика – по вкусу

Масло

Кинза

Способ приготовления:

1. Нарежьте говядину небольшими кусками и обжарьте на растительном масле почти до готовности. Переложите на тарелку. Картофель нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.

2. Порежьте лук тонкими полукольцами, добавьте в картофель.

3. Мясо верните на сковороду к картофелю, перемешайте, добавьте специи и измельченный чеснок, посолите.

4. Снимите кожу с помидоров, нарежьте кусками и выложите сверху на сковородку. Тушите 5-7 минут под крышкой.

5. Готовое блюдо посыпьте кинзой.

Обратите внимание на рецепт краффина, который обычно готовят к Пасхе.

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