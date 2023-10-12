От темной магии к счастливому браку: какие верования существуют о котах

Узнайте, действительно ли кошатницы обречены на вечное одиночество

С котами издавна связано много интересных мифов и верований, некоторые из которых получили широкое признание, а другие остаются локальными предрассудками. UAportal подготовил 6 интересных верований о котах, чтобы показать наших домашних любимцев с другой стороны.

Коты – сплетники

Голландцы имеют интересное поверье, которое называет котов сплетниками. Считается, что эти загадочные создания обладают удивительной способностью разглашать самые сокровенные тайны. Поэтому следует избегать важных или конфиденциальных разговоров в присутствии кота.

Чем аккуратнее кот – тем больше гостей

Согласно японскому поверью, когда кот тщательно умывается, это больше, чем просто уход за собой – это означает приближение гостей. Подобные верования существуют и в других странах. В Соединенных Штатах считают, что чистоплотность кота свидетельствует о скором визите священнослужителя.

Чихание кота – на удачу

Итальянцы верят, что чихание кота приносит удачу. В частности, если ваш кошачий компаньон чихает, считается, что это предвестник приближающихся к вам финансовых прибылей. В день свадьбы услышать кошачье чихание предвещает счастливый брак. Однако будьте осмотрительнее после трех чиханий подряд, поскольку считается, что они предвещают приближение плохой погоды на свадьбу.

Черные коты предвещают морские бедствия

Черные коты, среди всех кошачьих, опутаны множеством суеверных верований. Древние египтяне ассоциировали черных кошек с богиней Бастет, веря, что их содержание принесет божественное расположение. И наоборот, европейцы верили, что черные коты – любимцы ведьм, считая их носителями злых чар.

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В дополнение к этим поверьям говорят, что если черный кот зайдет на корабль, а затем немедленно сойдет с него, то судно обречено на потопление во время следующего путешествия. Интересно, что некоторые старые ирландские и британские предрассудки считали черных кошек талисманами, приносящими удачу в морских путешествиях.

У кошек есть темные силы

В некоторых регионах Южной Европы в фольклоре существует поверье, что кошка, перепрыгивающая через могилу человека, заставит ее воскреснуть вампиром. Это представление даже вышло за пределы этого региона. В конце 19 века Уильям Гендерсон описал случай в Англии, когда во время похорон кот перепрыгнул через гроб, испугав присутствующих настолько, что они не могли продолжать погребение, пока кота не угнали.

У кошатниц больше шансов на брак

Согласно немецкой традиции Пенсильвании, быть кошатницей действительно может повысить шансы женщины найти себе жениха. Считается, что если накормить кота из ботинка, то женщину ждет вскоре брак.

Напомним, 1 марта, в первый день весны, отмечают международный день кошек.

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