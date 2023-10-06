Откажитесь от подсолнечного масла: чем его заменить
UAportal подготовил лучшие альтернативы подсолнечному маслу для тех, кто ищет более здоровые и более полезные варианты его замены. Вы сможете полностью отказаться от ее использования, чем самим позаботитесь о собственном здоровье.
Используйте оливковое масло
Она богата мононенасыщенными жирами, которые считаются полезными для сердца. Оливковое масло также имеет ярко выраженный аромат, улучшающий вкус блюд.
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Попробуйте масло авокадо
Она имеет высокую температуру задымления, что делает ее идеальной для приготовления блюд на высоких температурах, таких как жарка и гриль. Масло авокадо также богато мононенасыщенными жирами и содержит полезные питательные вещества, такие как витамин Е и антиоксиданты.
Рассмотрите кокосовое масло для выпечки
В поисках заменителя подсолнечного масла в выпечке кокосовое может стать отличным вариантом. Она придает выпечке тонкий тропический аромат и обеспечивает увлажненную текстуру. Кокосовое масло жесткое при комнатной температуре, поэтому обязательно растопите его перед использованием в приготовлении.
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