Почему белые свадебные платья являются традицией, проверенной временем: символизирует чистоту и верность

Свадьба это важное событие в жизни молодоженов, и выбор идеального платья для невесты имеет большое значение. На протяжении всей истории человечества существовали различные обычаи и суеверия, связанные с выбором белого платья для невесты.

Символизирует чистоту и свежие начинания

Одним из основных обоснований давней традиции одевать невесту в белое платье является символическое представление чистоты. Белый цвет, который часто ассоциируется с началом чего-то нового, олицетворяет обязательство невесты хранить верность своему будущему супругу. Чистое белое платье служит визуальным подтверждением ее преданности.

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Излучающее свет и радость

Согласно поверью, белый цвет свадебного платья отражает свет и счастье. Считается, что невеста в белом наряде притягивает положительные энергии, освещающие ее жизнь и приносящие радость в ее брак. Помимо символического значения, белое свадебное платье восхищает своей элегантностью, изысканностью и неподвластной времени женственностью, которую оно придает невесте.

Уходящие корнями в традиции и фольклор

Традиция одевать невесту в белое платье имеет глубокие корни в фольклоре и культурных верованиях. Считается, что белый цвет способен отгонять негативные влияния и привлекать счастье в жизнь пары. Однако важно отметить, что хотя эти поверья имеют большое значение, окончательный выбор цвета платья остается за невестой, позволяя ей выразить свою индивидуальность и личность через свой наряд.

Свадебные суеверия и приметы

Наряду с традицией белого платья существует множество других свадебных примет и суеверий, которые поражают воображение многих поколений.

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Вот несколько наиболее примечательных из них:

1. Подружка невесты и друг жениха должны быть незамужними для гармоничной семейной жизни.

2. Считается, что если провести ночь перед свадьбой порознь, то это обеспечит счастливый брак.

3. Чрезмерное чихание в семье невесты перед свадьбой считается предвестником крепкого союза.

4. Считается неблагоприятным для пары делать совместные фотографии в день перед свадьбой.

5. На обуви невесты не должно быть шнурков.

6. Дождь в день свадьбы считается хорошим предзнаменованием, символизирующим чистую и светлую семейную жизнь.

7. Разбивание первого бокала шампанского вместе приносит удачу молодоженам.

8. Считается, что рассыпание проса, пшеницы и монет от дома до машины молодоженов приносит изобилие и довольство в их семейную жизнь.

9. После церемонии принято, чтобы жених и невеста вместе смотрелись в большое зеркало, что означает их будущее счастье.

10. Гости не должны ходить между молодоженами, так как это считается признаком возможной разлуки. Полагают также, что пересечение пути жениха и невесты принесет трудности и неприятности на их супружеском пути.

Кроме того, следует избегать дарения наборов острых предметов, таких как ножи и вилки, чтобы избежать будущих разногласий в семье.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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