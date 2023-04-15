Почему лучше спать без носков: ответ ученых

Многие привыкли одевать носки на ночь, ведь так теплее и уютнее. UaPortal расскажет, почему лучше отказаться от сна в этом предмете гардероба и какие негативные последствия могут спровоцировать носки.

Если у вас на ноге воспаление или ранка – от носков лучше отказаться, ведь они перекрывают доступ кожи к кислороду и она регенерируется не так быстро. Сон в носках может привести к затяжному лечению заболеваний кожи ног.

Читайте также: Почему нельзя скрещивать ноги во время сиденья?

Если у вас нарушено кровообращение и атеросклероз конечностей – лучше откажитесь от сна в носках. Носки перегревают кожу ног из-за чего ее защитные свойства снижаются.

Людям, которые болеют сахарным диабетом, также нежелательно спать в носках. Диабет влечет за собой проблемы с сосудами, а перегрев ног в носках грозит таким людям появлением незаживающих инфекций или даже гнойно – некротических заболеваний.

Напомним, мы уже писали об опасности сидящей работы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !