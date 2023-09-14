Почему не стоит класть головной убор на кровать: принесете несчастье

Головные уборы имеют не только функциональное предназначение, они символизируют мысли, желания и судьбу человека. Поэтому народные приметы придают большое значение тому, как и где хранить и носить головные уборы.

Одна из них предостерегает от того, чтобы класть головной убор на кровать, поскольку считается, что это приносит несчастье. Но почему это поверье столь распространено? Фольклор предлагает несколько пояснений.

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Одна теория предполагает, что кровать олицетворяет место отдыха и сна, а головной убор символизирует мысли и дела. Если положить шляпу или кепку на него, то размывается граница между днем и ночью, активностью и отдыхом. Это нарушение может привести к бессоннице, растерянности, забывчивости или даже психической нестабильности.

Другое толкование этой приметы связано с тем, что головной убор является защитным барьером от злых духов и колдовства. Класть его на кровать считается приглашением нежелательных гостей из загробного мира. Эти сущности могут проникнуть в головной убор и впоследствии повлиять на человека, что приведет к болезни, несчастью или даже смерти.

Третье объяснение связано с тем, что головной убор – символ социального статуса и достоинства. Уложив его на кровать, человек воспринимает это как акт самоунижения или неуважения к себе или близким. Такая неосторожность может привести к потере доверия, авторитета или любви.

Поэтому желательно придерживаться этой простой приметы и хранить головные уборы в соответствующих местах, таких как вешалки, полки или шкафы.

Напомним, мы уже писали о приметах, предсказывающих беду.

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