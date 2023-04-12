Почему нельзя хвалить младенцев: запреты и суеверия касательно детей

UAportal подготовил статью о суевериях и запретах, касающихся детей в Украине. Суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной преемственности.

В Украине считается, что младенца нельзя хвалить, иначе он заболеет. Новорожденных нельзя показывать никому, кроме ближайших родственников, в течение первых сорока дней после рождения. Причина этого поверья в том, что показ младенца другим людям может привлечь злых духов, которые могут навредить ребенку. Кроме того, принято повязывать на одежду ребенка маленькую красную ленточку, чтобы отпугнуть сглаз.

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Еще одно суеверие, которое до сих пор распространено в Украине, заключается в том, что ребенка нельзя называть в честь умерших родственников. Считается, что это может принести несчастье как ребенку, так и его родным. Имя умершего человека можно использовать, но только после того, как пройдет год со дня его смерти.

В Украине также считается, что детям нельзя разрешать свистеть или петь в помещении, так как это может принести финансовые трудности в семью. Также детям не рекомендуется есть стоя, так как это может вызвать проблемы с пищеварением.

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В Украине широко распространено мнение, что ребенка нельзя фотографировать, особенно без разрешения. Считается, что снимки детей могут запечатлеть их души и сделать их уязвимыми для злых духов. Это убеждение привело к тому, что некоторые родители не решаются размещать фотографии своих детей в социальных сетях.

В Украине также принято не стричь волосы ребенку до достижения им определенного возраста, обычно 1 года. Это связано с тем, что волосы ребенка содержат часть его энергии, и слишком ранняя стрижка может негативно повлиять на его развитие.

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