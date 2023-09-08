Почему нельзя мыть окна ночью: навлечете ссоры и болезни

В течение истории наши предки имели разные верования и предрассудки, которые регулировали их повседневную жизнь. Одно из таких поверий касалось мытья окон, особенно в вечернее время.

Пожилые люди часто отмечали важность завершения дел, пока еще светит солнце, предостерегая, что после заката не стоит ничего начинать. Это поверье выходило за рамки простой чистоты и охватывало целый ряд домашних дел, включая мытье окон.

В основе этого предрассудка лежало убеждение, что после заката солнца в наш мир проникает нечистая сила, способная нанести большой вред. Потому все вечерние дела откладывали на следующий день.

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По традиции мытье окон в вечернее время вымывает из дома благополучие. Считалось, что такой поступок приведет к избеганию счастья и наступления неприятностей в семье.

Кроме того, предки верили, что мытье окон на ночь может навлечь серьезные болезни и способствовать частым ссорам и спорам между членами семьи.

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