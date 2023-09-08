Чому не можна мити вікна вночі: накличете сварки та хвороби

Протягом історії наші предки мали різні вірування та забобони, які регулювали їхнє повсякденне життя. Одне з таких повір'їв стосувалося миття вікон, особливо у вечірній час.

Літні люди часто наголошували на важливості завершення справ, поки ще світить сонце, застерігаючи, що після заходу сонця не варто нічого починати. Це повір'я виходило за рамки простої чистоти та охоплювало цілу низку домашніх справ, включаючи миття вікон.

В основі цього забобону лежало переконання, що після заходу сонця в наш світ проникає нечиста сила, здатна завдати великої шкоди. Тому всі вечірні справи відкладали наступного дня.

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За традицією, миття вікон у вечірній час вимиває з дому благополуччя. Вважалося, що такий вчинок призведе до уникнення щастя та настання неприємностей у сім'ї.

Крім того, предки вірили, що миття вікон на ніч може спричинити серйозні хвороби та сприяти частим сваркам та суперечкам між членами сім'ї.

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