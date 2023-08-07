Почему нельзя садить грецкий орех возле дома: привлечете проблемы

Когда дело доходит до выращивания грецких орехов возле дома, существуют как объективные причины, так и предрассудки, предполагающие, что это может быть не лучшим выбором для сада.

Одной из главных проблем при посадке грецкого ореха у дома является его мощная корневая система. Даже если дерево расположено в 8-10 метрах от него, корни все равно могут представлять угрозу для фундамента. Со временем эти корни могут причинить вред и нарушить структурную целостность здания.

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Кроме того, высокий рост грецкого ореха может создавать чрезмерную тень, что приводит к влажности вокруг дома. Это может отрицательно повлиять на долговечность строительных материалов, поскольку длительное воздействие влаги может ускорить их повреждение.

Также известно, что орех несовместим с соседними растениями. Даже сорнякам трудно выжить в их присутствии, не говоря уже о нежных и прихотливых растениях.

Согласно поверью, эти деревья приносят ряд неприятностей и несчастий как дому, так и его обитателям. Существует даже примета, что посадка молодого саженца может принести значительные проблемы тому, кто его посадил.

Кроме того, некоторые люди ассоциируют грецкие орехи с мистикой, эзотерикой, увлечением магией и сверхъестественными явлениями. Хотя эти убеждения могут не иметь научной основы, они способствуют общему восприятию грецкого ореха как дерева с мистическими коннотациями.

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