Почему нельзя смотреть в зеркало ночью и ставить пустую бутылку на стол

UAportal подготовил статью о том, как суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности в украинской культуре. Украинский народ издавна верил в силу суеверий и передавал их из поколения в поколение.

Не свистите в помещении

Считается, что свист в помещении привлекает несчастья и удачу. Считается, что это приносит бедность в семью, и часто говорят, что свистеть в помещении – значит вызывать дьявола.

Не садитесь на угол стола

Считается, что если сидеть на углу стола, то в течение следующих семи лет вы не сможете выйти замуж. Если вы оказались на углу стола, немедленно пересядьте на другое место.

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Не оставляйте пустую бутылку на стол

Считается, что оставленная на столе пустая бутылка приносит несчастье и может стать причиной финансовых проблем. Считается, что она символизирует пустой кошелек и неспособность зарабатывать деньги.

Не дарите кому-то нож в подарок

Считается, что если подарить кому-то нож, то это приведет к разрыву отношений между дарителем и получателем. Считается, что отношения будут разрезаны, словно лезвием ножа.

Не смотритесь в зеркало ночью

Считается, что ночной взгляд в зеркало приносит несчастье и даже может вызвать злых духов. Часто говорят, что зеркало – это ворота в другой мир, и ночной взгляд в него может пригласить в вашу жизнь нежелательных сущностей.

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Не пожимайте руки через порог

Считается, что рукопожатие через порог приносит несчастье и может стать причиной споров и разногласий. Считается, что пожимать руку за порогом – все равно что пожимать руку дьяволу.

Не оставляйте сумку на полу

Считается, что оставленная на полу сумка приносит несчастье и может стать причиной финансовых проблем. Считается, что деньги будут вытекать из сумки, как вода, и владелец не сможет их сохранить.

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