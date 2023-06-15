Почему нельзя стричь ребенка до первого дня рождения: суеверия в украинской культуре

UAportal подготовил статью о суевериях в украинской культуре, которые, как считается, приносят удачу и предотвращают дурные предзнаменования. Суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности, и украинская культура не является исключением.

Считается, что если фата невесты спадает во время свадебной церемонии, это знак удачи. Фата является неотъемлемой частью наряда невесты, и если она упала случайно, это считается хорошим предзнаменованием для будущей совместной жизни пары.

Еще одно популярное свадебное суеверие связано с хлебом. Молодоженов принято приветствовать буханкой хлеба, которую ломают над их головами. Считается, что тот, кому достанется самый большой кусок хлеба, станет главой семьи.

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Если новорожденный родился с полной головой волос, то это хорошее предзнаменование. Также принято не стричь ребенка до его первого дня рождения. Считается, что стрижка волос до первого дня рождения может принести ребенку несчастье и даже вред.

Считается несчастливым свистеть в помещении, поскольку это может привлечь злых духов. Украинцы также считают, что в доме необходимо поддерживать чистоту и порядок. Принято тщательно убирать дом перед началом весны, так как считается, что это привлечет удачу и процветание в наступающем году.

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