Почему нельзя вытирать крошки со стола рукой: будут невзгоды и несчастья

Часто считается, что сметать крошки со стола рукой – это действие, которое следует избегать. UAportal подготовил значение этого предрассудка, и почему его не следует игнорировать.

Суеверие не сметать крошки со стола рукой уходит корнями во времена, когда еда была дефицитной, а хлеб был основным продуктом в каждом рационе.

Поэтому хлебные крошки высоко ценились, их нельзя было тратить или выбрасывать. Те, кто пережил дефицит и недостаток пищи, понимали, как важно не терять ни одного источника пищи.

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Не только практичность сыграла роль в принятии этого предрассудка, но наши предки также приписывали хлебу мистические свойства. Он играл важную роль в магических ритуалах, где его чтили, над ним молились и даже приносили в дар Богам.

Регулярное выбрасывание крошек хлеба и пренебрежительное отношение к нему может навлечь разные невзгоды и несчастья. Это могут быть бедность, голод, измена, развод, одиночество и даже болезнь. Обращаться с хлебными крошками таким образом означает приглашать в свою жизнь нежелательные последствия.

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