Чому не можна витирати крихти зі стола рукою: будуть негаразди та нещастя

Часто вважається, що змітати крихти зі столу рукою – це дія, яку слід уникати. UAportal підготував значення цього забобону, і чому його не слід ігнорувати.

Відео дня

Забобон не змітати крихти зі столу рукою сягає корінням у часи, коли їжа була дефіцитною, а хліб був основним продуктом у кожному раціоні.

Тому хлібні крихти високо цінувалися, їх не можна було витрачати чи викидати. Ті, хто пережив дефіцит і нестачу їжі, розуміли, наскільки важливо не втрачати жодного джерела їжі.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник і чому: значення забобону

Не тільки практичність зіграла участь у прийнятті цього забобону, але й наші предки також приписували хлібу містичні властивості. Він грав важливу роль у магічних ритуалах, де його вшановували, над ним молилися і навіть приносили в дар Богам.

Регулярне викидання крихт хліба та зневажливе ставлення до нього може спричинити різні негаразди та нещастя. Це може бути бідність, голод, зрада, розлучення, самотність і навіть хвороба. Поводитися з хлібними крихтами таким чином означає запрошувати у своє життя небажані наслідки.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші справді працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !