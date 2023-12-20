Почему трудно уснуть днем: Причины и решения

UAportal подготовил список советов, которые помогут улучшить дневной сон и объяснят, почему не получается вздремнуть днем. Рассмотрим причины затруднений с засыпанием днем.

Программирование организма

Одна из причин, почему трудно уснуть днем, состоит в том, что наш организм естественно запрограммирован быть бодрым и активным в светлое время суток. Присутствие солнечного света посылает сигналы нашему мозгу о том, что пора проснуться и быть начеку. Это происходит благодаря высвобождению серотонина, гормона, который способствует бодрствованию и регулирует наш цикл сна и бодрствования.

Окружающий шум

Еще один фактор, усложняющий дневной сон, – это шум и уровень активности, обычно выше в светлое время суток. В шумном городе или в шумном районе можно легко столкнуться с отвлекающими факторами, которые могут нарушить сон.

Температура и условия освещения

Естественный свет и тепло ассоциируются с бодрствованием, поэтому попытки уснуть в яркой и теплой среде могут быть контрпродуктивными. Кроме того, мелатонин, гормон, способствующий сну, обычно выделяется организмом в ответ на тьму. Итак, если кто-то пытается уснуть днем в хорошо освещенной комнате, его организм может не выработать достаточное количество мелатонина.

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Благоприятная среда для сна

Создание благоприятной для сна среды имеет важное значение для тех, кто спит днем. Следует подумать об использовании плотных штор, чтобы затемнить комнату. Использование беруш или шумовой машины поможет замаскировать внешние звуки.

Последовательный график сна

Для качественного сна, вне зависимости от времени суток, очень важно установить последовательный график сна. Это значит, что нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже на выходных. Научив организм распознавать и ждать определенный режим сна, можно улучшить способность засыпать днем.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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