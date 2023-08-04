Подборка интересных фантастических фильмов: обязательны для просмотра в компании друзей

Если вы хотите побывать в прошлом и заглянуть в будущее, эта подборка точно для вас. UAportal подготовил топ-5 фантастических фильмов, получивших одобрительные отзывы критиков, а также немало международных наград.

"Очарованный лес"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр Фэнтези, приключения

Страна: США

Продолжительность: 2 ч 15 мин

Год: 2019

Производство: DreamWorks Studios

Алиса, девочка, случайно находящая скрытый портал и попадающая в волшебное царство – Очарованный лес. Там она дружит с причудливыми созданиями, среди которых болтливые животные и феи. Однако не все так безмятежно, как кажется. Над землей нависло древнее проклятие, грозящее погрузить ее в вечную тьму.

"Ученик колдуна"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Фэнтези, приключения

Страна: США

Продолжительность 1 ч 49 мин

Год: 2010

Производство: Walt Disney Pictures

Могучий колдун Бальтазар стремится найти следующего ученика, которому суждено было оградить мир от темных сил. Этим избранником оказывается Дэйв, обычный студент-физик с чрезвычайной судьбой. Парень неохотно принимает свои новые силы, но под руководством мудрого мага должен научиться их контролировать и укротить. Однако появляется старый враг, грозящий посеять хаос в мире.

"Элизиум"

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Фэнтези, боевик

Страна: Канада

Продолжительность: 2 ч 30 мин

Год: 2018

Производство: Legendary Pictures

Алистер – искусный фехтовальщик с загадочным прошлым. Когда темные силы угрожают завоевать Элизиум и погрузить его в хаос, парень отправляется в эпическое путешествие на поиски легендарного Меча Древних – единственного оружия, способного победить зло. Во время своего опасного путешествия он формирует невероятный альянс с группой разнообразных и опытных спутников.

"Тенет"

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Научно-фантастический, боевик

Страна: США

Продолжительность: 2 ч 30 мин

Год: 2020

Режиссер: Кристиан Нолан

Сюжет разворачивается вокруг неназванного главного героя, отправляющегося на опасную миссию, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Вооруженный знаниями об "инверсии" – технологии, с помощью которой предметы и даже люди могут перемещаться во времени назад, он должен ориентироваться в мире международного шпионажа и предотвратить катастрофические события, организованные таинственным и могущественным лицом.

"Мулан"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Приключения, драма

Страна: США

Продолжительность: 1 ч 55 мин

Год: 2020

Режиссер: Ники Каро

В центре внимания – отважная Мулан, переодевающаяся в мужчину, чтобы присоединиться к Императорской армии вместо своего больного отца. Преодолевая вызовы войны и стремясь защитить честь своей семьи, девушка принимает раскрывает весь свой потенциал.

Ранее, UaPortal порекомендовал топ-5 самых интересных приключенческих фильмов.

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