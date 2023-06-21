Подборка лучших детективов с увлекательными сюжетами: окунитесь в мир интриг

Когда речь заходит о детективах, UAportal подготовил широкий список замечательных фильмов, которые обязательно заставят задуматься. Эти шедевры кинематографа покорили зрителей своим захватывающим сюжетом, интригующими персонажами и волнующими поворотами.

Город тайн

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Детектив

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 1 час 57 минут

Год производства: 2020

продюсер: Бруна Папандреа

В небольшой австралийский городок, пострадавший от засухи, возвращается федеральный агент Эйрон Фолк, чтобы присутствовать на похоронах своего друга детства, который, как считается, покончил жизнь самоубийством. По мере того, как Эйрон вникает в обстоятельства, связанные с трагедией, он раскрывает давно похороненные секреты и сталкивается с обществом, находящимся на грани войны. Руководствуясь своими инстинктами и преследуемый прошлым, Эйрон пытается бороться против времени, чтобы раскрыть правду.

Исчезновение

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 55 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Кристофер Ким

Когда во время семейного похода пропадает девочка, родители Пол и Венди начинают отчаянные поиски, в которых им помогает шериф Бейкер. По мере углубления расследования всплывают темные секреты и скрытые мотивы, проверяя границы доверия и распутывая паутину обмана. В погоне за реальными фактами необходимо раскрыть правду о исчезнувшей, пока ещё не поздно.

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Женщина в окне

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 40 минут

Год выпуска: 2021

Главный продюсер: Скотт Рудин

Доктор Анна Фокс, психолог, страдающая агорафобией, проводит свои дни, наблюдая за миром из своей нью-йоркской квартиры. Когда она становится свидетельницей страшного преступления в доме своего соседа, ее жизнь принимает ужасающий оборот. По мере того как Анна продолжает расследование, ее хватка за реальность начинает рушиться, размывая границы между правдой и иллюзией.

Снеговик

Рейтинг IMDB: 5.1/10

Жанр: Детектив

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 1 час 59 минут

Год выпуска: 2017

Главный продюсер: ТимБеван Джонс

В леденящем душу пейзаже Норвегии детектив Харри Холе получает задание расследовать серию жутких убийств, в которых убийца оставляет после себя снеговика как леденящую душу визитную карточку. По мере углубления в дело Харри понимает, что ему противостоит хитрый и неуловимый серийный убийца, который годами ускользал от правосудия. Гарри должен разгадать извращенные мотивы и скрытые связи, лежащие под снежным покровом, чтобы поймать убийцу до того, как он нанесет очередной удар.

Код 355

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 3 минуты

Год выпуска: 2022

Главный продюсер: Келли Кармайкл

Когда сверхсекретное оружие попадает в чужие руки, команда международных агентов из разных организаций вынуждена объединиться, чтобы вернуть оружие и предотвратить глобальную катастрофу. Пробираясь по коварному миру шпионажа, обмана и опасных ситуаций, эти грозные воины создают неожиданный союз, ставя на карту свои жизни, чтобы раскрыть далеко идущий заговор, известный как "Код 355".

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