Подборка лучших драматических фильмов: сдержать слезы будет трудно

UAportal подготовил подборку лучших драматических фильмов, выпущенных в период с 2007 по 2015 год. Все фильмы имеют высокие рейтинги IMDB.

Виноваты звезды

Рейтинг IMDB: 8,2

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США; Продолжительность: 126 минут; Год: 2014

Продюсер: Уик Годфри.

Фильм "Виноваты звезды" рассказывает о двух подростках, больных раком, которые влюбляются друг в друга после встречи в группе поддержки. Несмотря на смертельный диагноз, они пытаются максимально использовать время, оставшееся им вместе, и находят утешение в страданиях друг друга. Фильм наполнен как душераздирающими моментами, так и легкомысленными, что делает его эмоциональной поездкой на американских горках от начала и до конца.

До встречи с тобой

IMDB рейтинг 7,7

Жанр: Мелодрама

Страна: Великобритания, Продолжительность: 110 минут, Год: 2016

Продюсер: Сью Баден-Пауэлл

"До встречи с тобой" рассказывает историю Луизы Кларк и Уилла Трейнора во время их совместной жизни на протяжении шести месяцев до смерти Уилла из-за болезни. Лу работает сиделкой Уилла, но вскоре понимает, что может предложить ему гораздо больше, чем просто физический уход. Их дружба крепнет с каждым днем, помогая им справляться с трудными ситуациями, но также позволяя им узнать, на что похоже настоящее счастье, когда их окружает любовь, а не страх или печаль.

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Искупление

IMDB Рейтинг 7,8

Жанр Драма

Страна Великобритания; Продолжительность 123 минуты; Год 2007

Продюсер Тим Беван и Эрик Феллнер

Основанный на одноименном романе Иэна МакЮэна, "Искупление" рассказывает захватывающую историю, охватывающую несколько десятилетий, в центре которой – ложь молодой девушки, разрушающая жизнь. В фильме снимались Джеймс МакЭвой, Кира Найтли, Саорс Ронан, Бенедикт Камбербэтч, Ромола Гарай, Ванесса Редгрейв и другие. Эта душераздирающая драма наполнена сильными актерскими работами, которые дергают вас за сердечные струны, оставляя вас бездыханными к концу фильма.

Любовь

IMDB Рейтинг 8

Жанр Драма

Страна Франция/Австрия/Германия; Продолжительность 127 минут; Год 2012

Продюсер Маргарет Менегоз

Эта французская драма режиссера Михаэля Ханеке стала лучшим фильмом на иностранном языке на обеих премиях "Оскар" и "Золотой глобус". В фильме рассказывается история пожилой пары, чьи отношения подвергаются испытаниям, когда Анна (в исполнении Эммануэль Рива) страдает от инсульта, парализующего ее правую сторону, а Жорж (в исполнении Жана Луи Трентиньяна) заботится о ней без какой-либо помощи со стороны. Фильм не имеет счастливого конца, но он показывает нам, насколько сильной может быть связь между двумя людьми, когда они сталкиваются с такой сложной ситуацией, как эта.

Валентинка

IMDB Рейтинг 7,4

Жанр Драма/Романтика

Страна США; Продолжительность 112 минут: Год 2010

Продюсер: Джейми Патрикоф и Линетт Хауэлл Тейлор

Эта прекрасная драма с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс в главных ролях рассказывает о судьбе Дина и Синди во время их бурного брака, который проходит через различные взлеты и падения, пока в один прекрасный день все резко не меняется из-за неблагоприятных обстоятельств, приводящих к разрыву между ними, несмотря на то, что они по-прежнему глубоко любят друг друга. Этот фильм дает надежду на то, что настоящая любовь существует, даже если иногда жизнь становится сложной для всех участников, но также предупреждает нас о последствиях, к которым могут привести наши решения, независимо от того, как сильно мы стараемся их избежать.

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