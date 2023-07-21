Подборка лучших комедийных фильмов последних лет: бесконечный смех гарантирован

Комедии не только поднимают настроение, но и помогают уйти от реальности. UAportal подготовил подборку фильмов, гарантирующих бесконечный смех и развлечения.

"Безумно богатые азиаты"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: комедия

Страна: США

Продолжительность: 120 минут

Год: 2018

Режиссер: Джон Чу

В блестящем мире сингапурских ультрабогачей профессор экономики Рейчел Чу сопровождает своего парня Ника Янга на свадьбе его лучшего друга. Рэйчел не знала, что семья Ника – одна из самых богатых в стране. Пробираясь сквозь роскошный и коварный ландшафт высшего света, Рэйчел сталкивается с неодобрительными родственниками, завистливыми светскими львицами и с пристальным глазом грозной матери Ника.

"Отель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: комедия

Страна: США

Продолжительность: 159 минут

Год: 2014

Режиссер: Уэс Андерсон

Эта визуально потрясающая и капризная комедия, действие которой происходит в вымышленной европейской стране Зубровке в 1930-х годах, рассказывает о приключениях Гюстава Х., легендарного консьержа культовой гостиницы "Гранд Будапешт", и его верного протеже Зеро Мустафы. Когда Гюстав обвиняется в убийстве после того, как он унаследовал бесценную картину, дуэт отправляется в сумасшедшее путешествие, чтобы доказать свою невиновность.

"Кролик Джоджо"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: комедия

Страна: Новая Зеландия

Продолжительность: 168 минут

Год: 2019

Режиссер: Тайка Войти

В этой дерзкой сатирической ленте, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны, Джоджо Бецлер, молодой немецкий парень, горячо преданный Гитлеру и его нацистскому режиму, обнаруживает скрывающуюся в его доме еврейскую девочку. Вместе со своим мнимым другом, эксцентричной версией Адольфа Гитлера, являющегося его доверенным лицом, Джоджо вынужден противостоять своим предубеждениям и бороться с противоречивыми эмоциями.

"Образование"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: комедия

Страна: США

Продолжительность: 162 минуты

Год: 2019

Режиссер: Оливия Уайлд

Фильм рассказывает о веселых приключениях Молли и Эми, двух лучших подруг, которые накануне выпускного осознают, что пропустили квинтэссенцию подросткового опыта. Решив наверстать упущенное, они отправляются в бешеную ночь вечеринок, встреч с эксцентричными одноклассниками и неожиданных откровений.

"Фаворитка"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: комедия

Страна: Ирландия

Продолжительность: 179 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Йоргос Лантимос

Фильм изображает мрачно-комедийный портрет борьбы за власть при дворе королевы Анны. Две кузины, Сара Черчилль и Абигейл Мешем, соревнуются за благосклонность и влияние королевы, и их соперничество приобретает макиавелловские масштабы.

Напомним, UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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