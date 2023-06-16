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Подборка лучших приключенческих сериалов, которые не дадут оторваться от экрана

Марина Грамович

Подборка лучших приключенческих сериалов, которые не дадут оторваться от экрана

UAportal подготовил список лучших приключенческих сериалов, выпущенных в период с 2016 по 2021 год и получивших высокие оценки пользователей IMDB.

Мандалорец

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 16 эпизодов

Год: 2019-2020

Продюсер: Джон Фавро

Награды: 7 премий "Эмми" в прайм-тайм, 3 премии "Эмми" в области творческих искусств

В далекой галактике одинокий охотник за головами, известный как Мандалорианец, отправляется в опасное путешествие по просторам Вселенной. Его миссия – защитить "Дитя", юное существо с необычными способностями, от тех, кто хочет воспользоваться его силой. По пути Мандалорианец сталкивается с многочисленными трудностями и сражается с силами Империи, пытаясь раскрыть истинную сущность своего крошечного спутника.

Очень странные дела

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Драма, Фэнтези, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 25 эпизодов

Год: 2016-2019

Продюсер: Братья Даффер

Награды: 6 премий "Эмми", 1 "Золотой глобус", 3 премии SAG Awards

Действие сериала "Очень странные дела" происходит в 1980-х годах, когда группа молодых друзей раскрывает сверхъестественные тайны и теории заговора в своем маленьком городке. Когда исчезает мальчик по имени Уилл, его друзья отправляются на опасную миссию, которая приводит их к раскрытию секретного правительственного проекта, связанного со сверхъестественными силами и альтернативными измерениями. Сражаясь с таинственными силами из другого мира, группа также должна противостоять своим личным демонам и проблемам.

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Ведьмак

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Экшн, Приключения, Драма

Страна: США, Великобритания, Польша

Продолжительность: 2 сезона, 16 эпизодов

Год: 2019-2021

Продюсер: Лорен Шмидт Хиссрич

Награды: 1 Primetime Emmy

Описание: Основанный на популярной серии книг, сериал "Ведьмак" рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, могущественного охотника на монстров со сверхъестественными способностями. Путешествуя по земле, Геральт оказывается втянутым в политические интриги, романтические отношения и войны, сражаясь с опасными монстрами и сверхъестественными существами. Попутно он завязывает отношения с юной принцессой, у которой своя судьба.

Академия Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов

Год: 2019-2020

Продюсер: Стив Блэкман

Награды: 1 Primetime Emmy

Описание: "Академия Амбрелла" рассказывает историю о неблагополучной семье супергероев, которые должны объединиться, чтобы разгадать тайну смерти своего отца и предотвратить апокалипсис. Каждый член семьи обладает уникальными способностями и борется с личными демонами, что делает их поиски еще более сложными. Наперегонки со временем, чтобы спасти мир, семья также должна противостоять собственному эмоциональному багажу и секретам.

Кобра Кай

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Экшн, Комедия, Драма

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 30 эпизодов

Год: 2018-2021

Продюсер: Джон Гурвиц, Хайден Шлоссберг, Джош Хилд

Награды: 1 Primetime Emmy

"Кобра Кай" – это спин-офф культового фильма 1980-х годов "Малыш-каратист". В нем рассказывается о жизни Джонни Лоуренса и Дэниела Ла Руссо, которые возобновляют свое старое соперничество и тренируют новое поколение учеников каратэ. В то время как два бывших соперника пытаются примирить свои прошлые разногласия, они также должны противостоять новым вызовам и врагам, которые угрожают разрушить хрупкий мир, которого они достигли.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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