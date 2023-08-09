Погружение в мир клыков и теней: самые рейтинговые сериалы о вампирах последних лет

В рамках увлекательной ретроспективы UAportal подготовил исчерпывающий обзор наиболее увлекательных сериалов о вампирах, вышедших с 2018 по 2021 год. Погружаясь в царство вечных существ, эти шоу очаровали зрителей своей темной привлекательностью и сверхъестественными сюжетами. Присоединяйтесь к нам, чтобы просмотреть лучшие сериалы о вампирах, которые оставили неизгладимый след в телевизионном ландшафте.

"Связанные кровью"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: вампирский, драма, романтика

Страна: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2018-2020

Производство: Midnight Studios

Это история о запретной любви и сверхъестественных интригах. Сюжет сериала разворачивается в уединенном городке и рассказывает о молодой женщине, которая невольно запутывается в паутине вампирской политики и древних родственных связей. Открывая свои скрытые силы, она должна преодолевать коварные альянсы, измены и сложности выходящего за пределы времени любовного треугольника. Судьба смертных и вампиров висит на волоске, а путь главной героини пролегает через тайны, эпические сражения и исследования собственной идентичности, когда она борется за выживание своих близких.

"Бессмертная любовь"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: вампирский, романтика, драма

Страна: Канада

Продолжительность: 55 минут на серию

Год производства: 2018-2020

Производство: Twilight Studios

"Бессмертная любовь" разворачивает страстный и запретный роман между смертной и вампиром, бросающий вызов законам, управляющим их отдельными мирами. Сериал углубляется в сложности их отношений, когда они сталкиваются с общественными предубеждениями, мстительными врагами и внутренними демонами. На фоне сверхъестественной политики и пропитанных кровью судеб их любовь становится лучом надежды в раздираемом мраком мире.

"Открытие ведьм"

Рейтинг IMDB 7.9/10

Жанр: фэнтези, романтика, драма

Страна: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2020-2021

Производство: Enigma Studios

Диана Бишоп, ученая и невольная ведьма, учится в Бодлианской библиотеке, когда находит утраченную рукопись. В скором времени ее окружают существа: демоны, ведьмы и вампиры, которые все хотят получить манускрипт. Диана знакомится с Мэтью Клермонтом, врачом, исследователем и вампиром. Главная героиня абсолютно не уверена, но что-то подсказывает, что она должна доверять ему, и вместе они путешествуют в мир всех душ.

"Ван Хелсинг"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: вампирский, боевик, драма

Страна: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год производства: 2016-2021

Производство: Nomadic Pictures

В постапокалиптическом мире, где господствуют вампиры, Ванесса просыпается от комы и обнаруживает, что обладает особенной способностью превращать вампиров в людей. С этой новой силой она становится последней надеждой человечества на выживание.

Напомним, ранее мы порекомендовали лучшие постапокалиптические фильмы.

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