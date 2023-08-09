Занурення у світ іклів і тіней: найрейтинговіші серіали про вампірів останніх років

У рамках захоплюючої ретроспективи UAportal підготував вичерпний огляд найбільш захопливих серіалів про вампірів, що вийшли з 2018 по 2021 рік. Занурюючись у царство вічних істот, ці шоу зачарували глядачів своєю темною привабливістю та надприродними сюжетами. Приєднуйтесь до нас, щоб переглянути найкращі серіали про вампірів, які залишили незгладимий слід у телевізійному ландшафті.

"Пов'язані кров'ю"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: вампірський, драма, романтика

Країна: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018-2020

Виробництво: Midnight Studios

Це історія про заборонене кохання та надприродні інтриги. Сюжет серіалу розгортається у відокремленому містечку й розповідає про молоду жінку, яка мимоволі заплутується у павутинні вампірської політики та давніх родинних зв'язків. Відкриваючи власні приховані сили, вона мусить долати підступні альянси, зради та складнощі любовного трикутника, що виходить за межі часу. Доля смертних і вампірів висить на волосині, а шлях головної героїні пролягає через таємниці, епічні битви та дослідження власної ідентичності, коли вона бореться за виживання своїх близьких.

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"Безсмертне кохання"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: вампірський, романтика, драма

Країна: Канада

Тривалість: 55 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018-2020

Виробництво: Twilight Studios

"Безсмертне кохання" розгортає пристрасний і заборонений роман між смертною та вампіром, що кидає виклик законам, які керують їхніми окремими світами. Серіал заглиблюється у складнощі їхніх стосунків, коли вони стикаються із суспільними упередженнями, мстивими ворогами та власними внутрішніми демонами. На тлі надприродної політики та просякнутих кров'ю доль їхнє кохання стає променем надії у світі, що роздирається темрявою.

"Відкриття відьом"

Рейтинг IMDB 7.9/10

Жанр: фентезі, романтика, драма

Країна: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020-2021

Виробництво: Enigma Studios

Діана Бішоп, вчена й мимовільна відьма, навчається в Бодліанській бібліотеці, коли знаходить втрачений рукопис. Незабаром її оточують істоти: демони, відьми та вампіри, які всі хочуть отримати манускрипт. Діана знайомиться з Метью Клермонта, лікарем, дослідником та вампіром. Головна героїня абсолютно не впевнена, але щось підказує, що вона повинна довіряти йому, тож разом вони подорожують у світ усіх душ.

"Ван Хелсінг"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: вампірський, бойовик, драма

Країна: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2016-2021

Виробництво: Nomadic Pictures

У постапокаліптичному світі, де панують вампіри, Ванесса прокидається від коми і виявляє, що володіє особливою здатністю перетворювати вампірів на людей. З цією новознайденою силою вона стає останньою надією людства на виживання.

Нагадаємо, раніше ми порекомендували найкращі постапокаліптичні фільми.

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