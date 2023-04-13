Полезный фаст - фуд: простой рецепт морковных чипсов с пикантным соусом

Еда может быть не только вкусной, но и полезной: UaPortal предлагает вам приготовить вкусные, а главное полезные морковные чипсы. Прекрасным дополнением к ним станет соус на основе греческого йогурта.

Для приготовления вам понадобится:

– Морковь – 3 шт.

– Соль – 1 ч. л.

– Копченая паприка – 1 ч. л.

– Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

– Пармезан тертый – 50 г

– Оливковое масло – 3 ст. л.

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Для соуса:

– Греческий йогурт – 200 г

– Лимонный сок – 20 мл

– Орегано сушеное – 1 ч. л.

– Соль – 3 г

– Оливковое масло – 1 ст. л.

– Чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите большую морковь и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте с пармезаном, солью, крахмалом и паприкой. Добавьте растительное масло и перемешайте.

Запекайте в духовке, нагретой до 180 градусов полчаса. Подавайте с нежным соусом.

Соус:

Смешайте в миске греческий йогурт, лимонный сок, орегано, оливковое масло, добавьте чеснок и соль по вкусу. Перемешайте.

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