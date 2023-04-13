Полезный фаст - фуд: простой рецепт морковных чипсов с пикантным соусом
Еда может быть не только вкусной, но и полезной: UaPortal предлагает вам приготовить вкусные, а главное полезные морковные чипсы. Прекрасным дополнением к ним станет соус на основе греческого йогурта.
Для приготовления вам понадобится:
– Морковь – 3 шт.
– Соль – 1 ч. л.
– Копченая паприка – 1 ч. л.
– Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
– Пармезан тертый – 50 г
– Оливковое масло – 3 ст. л.
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Для соуса:
– Греческий йогурт – 200 г
– Лимонный сок – 20 мл
– Орегано сушеное – 1 ч. л.
– Соль – 3 г
– Оливковое масло – 1 ст. л.
– Чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
Очистите большую морковь и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте с пармезаном, солью, крахмалом и паприкой. Добавьте растительное масло и перемешайте.
Запекайте в духовке, нагретой до 180 градусов полчаса. Подавайте с нежным соусом.
Соус:
Смешайте в миске греческий йогурт, лимонный сок, орегано, оливковое масло, добавьте чеснок и соль по вкусу. Перемешайте.
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