Пора принять осеннюю моду: джинсовая юбка или тренч хаки

Когда лето медленно подходит к концу, никогда не поздно начать планировать и покупать вещи для осеннего гардероба. С появлением в магазинах предосенних коллекций сейчас идеальное время для того, чтобы открыть для себя обязательные вещи, которые вскоре станут любимыми. От трикотажных платьев без рукавов до шикарных кардиганов – каждый найдет для себя нечто, соответствующее смене сезонов.

Тренч цвета хаки и осеннее макси-платье

Погрузитесь в вечную привлекательность тренча цвета хаки, соединив его с потрясающим осенним макси-плаьем. Полноразмерный тренч от Massimo Dutti идеально дополняет платье-бюстье от Esse Studio. Дополните образ модными челноками от Vince, а из аксессуаров – сумкой Half Moon от The Row и нежными украшениями от Joolz by Martha Calvo и Lié Studio.

Костюмный жилет и роскошные мокасины

Чтобы создать современный рабочий образ, добавьте в наряд костюмный жилет. Совместите его с черной макси-юбкой Hill House Home и парой мокасины Mary Jane от Mango. В качестве сумки возьмите двухцветную Hereu и добавьте нотку элегантности с помощью украшений от Ben-Amun и Jenny Bird.

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Легкая кожаная куртка и сетчатые балетки

Легкая кожаная куртка – обязательная вещь для любого изменения гардероба. Выберите косуху от Pixie Market и соедините ее с мешковатыми джинсами от Agolde. Дополните образ вневременным баллоном от By Malene Birger и обуйте балетки в сетку, украшенные кристаллами, от Khaite.

Джинсовая юбка с прямым кроем и минималистические Мэри Джейн

Ни одна осенняя капсула не обходится без джинсовой юбки с прямыми складками. Джинсовая модель от Zimmermann – идеальный выбор. Совместите ее с полосатой рубашкой Staud's и завершите образ минималистическими босоножками Mary Janes от Aeyde. Возьмите с собой сумку St. Agni цвета слоновой кости и добавьте нотку элегантности серьгами от By Adina Edin.

Джинсовая куртка и плиссированная макси-юбка

Наслаждайтесь вневременной привлекательностью денима с джинсовой курткой от Tory Burch. Соедините с плиссированной юбкой длины меди от Reformation и рубашкой в стиле power от Vince. Для повседневного стиля выбирайте кроссовки Adidas Decon. Дополните образ осенней сумкой-корзинкой от Dragon Diffusion.

Напомним, мы рассказали о скорой смене моды. В частности о вещах, которые были актуальны еще несколько лет назад, сейчас могут выглядеть неуместно.

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