Появились новые правила расчета пенсий: что ждет граждан

Украина инициирует значительные изменения в пенсионной системе, которые будут включать введение двух новых частей в структуру пенсионных выплат. Это должно позволить компенсировать девальвацию расчетной пенсии из-за старения зарплатной базы.

Об этом сообщает OBOZ.UA. После введения реформы пенсионные начисления граждан будут формироваться из двух основных частей.

социальной (базовой) части

индивидуальной (персональной) части

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"Первая часть для всех будет одинаковой, вторая же будет зависеть от стажа и зарплаты. Однако в просчитываемой модели балл используют не просто для того, чтобы в зависимости от его размера уменьшить или увеличить среднюю за три года зарплату", – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется установление финансового эквивалента за каждый заработанный балл.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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