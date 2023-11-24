Приготовьте их, когда мало времени: топ-5 блюд быстрого приготовления

Блюда, требующие мало времени на приготовление

В этой статье мы рассмотрим ряд блюд, которые идеально подходят для тех, кто имеет очень мало времени, но хочет наслаждаться вкусной и питательной пищей. UAportal рассказывает о топ-5 простых блюдах.

Тосты из авокадо

Когда вы спешите по утрам, важно иметь под рукой несколько быстрых и простых вариантов завтрака. К примеру – тосты из авокадо, для приготовления которых нужно размять авокадо и намазать на кусочек тоста. Сверху посыпьте солью и перцем и все готово.

Овощной салат с курицей

Для обеда можно приготовить вкусный салат. Выберите любимую зелень и добавьте разнообразные свежие овощи и белок, например курицу-гриль или нут. Заправьте ароматной заправкой, и питательное блюдо готово.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Жареное мясо с овощами и лапшой

Когда вечером не хватает времени, на помощь приходят простые рецепты ужина. Как вариант – жареное мясо или тофу, с разнообразными овощами, рисом или лапшой.

Легкий перекус

Для быстрого перекуса подойдет фруктово-йогуртовое парфе. Положите любимые фрукты и йогурт в банку или стакан, а сверху добавьте немного мюсли для хруста.

Десерты на скорую руку

Один из классических вариантов для сладкоежек – фруктовый салат. Нарежьте излюбленные фрукты и смешайте их в миске. При желании полейте медом или посыпьте корицей для дополнительного аромата.

Советуем также обратить внимание на рецепт кабачковых оладий с творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !