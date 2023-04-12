Приготовьте на Пасху: пирог из слоеного теста с индейкой
Предлагаем приготовить на праздничный стол пирог из слоеного теста с индейкой. Он станет украшением вашего стола, а готовить его очень легко. Идеально дополняют индейку стручковая фасоль, кукуруза и горошек.
Ингредиенты:
– Индейка, филе – 300 г
– Слоеное тесто – 500 г
– Лук-порей – 1 шт.
– Зеленый горошек замороженный – 100 г
– Яйца – 3 шт.
– Сливки – 100 мл
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.
– Масло сливочное – 30 г
– Пармезан – 50 г
Способ приготовления:
Смешайте на сковороде сливочное и растительное масло. Мелко порежьте лук – порей и жарьте несколько минут.
Читайте также: Рецепты интересных блюд на пасхальный стол.
Порежьте индейку кубиками и добавьте к луку, посолите, поперчите. Жарьте 5 минут. Добавьте зеленый горошек и готовьте еще 3 минуты.
Взбейте яйца с щепоткой соли, добавьте сливки. Натрите пармезан и смешайте с яично – сливочной смесью.
Охладите индейку, добавьте к яично – сливочной смеси. Перемешайте и вылейте в форму, покрытую основанием из слоеного теста. Запекайте 30 минут при 200 градусах до золотистого цвета.
Обратите внимание на рецепт свиного рулета и узнайте, как приготовить колбасу без оболочки к Пасхе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !