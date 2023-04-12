Приготовьте на Пасху: пирог из слоеного теста с индейкой

Предлагаем приготовить на праздничный стол пирог из слоеного теста с индейкой. Он станет украшением вашего стола, а готовить его очень легко. Идеально дополняют индейку стручковая фасоль, кукуруза и горошек.

Ингредиенты:

– Индейка, филе – 300 г

– Слоеное тесто – 500 г

– Лук-порей – 1 шт.

– Зеленый горошек замороженный – 100 г

– Яйца – 3 шт.

– Сливки – 100 мл

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.

– Масло сливочное – 30 г

– Пармезан – 50 г

Способ приготовления:

Смешайте на сковороде сливочное и растительное масло. Мелко порежьте лук – порей и жарьте несколько минут.

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Порежьте индейку кубиками и добавьте к луку, посолите, поперчите. Жарьте 5 минут. Добавьте зеленый горошек и готовьте еще 3 минуты.

Взбейте яйца с щепоткой соли, добавьте сливки. Натрите пармезан и смешайте с яично – сливочной смесью.

Охладите индейку, добавьте к яично – сливочной смеси. Перемешайте и вылейте в форму, покрытую основанием из слоеного теста. Запекайте 30 минут при 200 градусах до золотистого цвета.

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