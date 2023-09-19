Привлечете несчастье в дом: почему на столе не должно быть пустых бутылок

Почему на столе не должно быть пустых бутылок: привлечете несчастье в дом

Во время праздничных встреч принято собирать коллекцию пустых бутылок, остатков вина, ликеров и сладких напитков. Хотя некоторые люди могут прятать эти пустые емкости под стол или аккуратно расставлять их вдоль стены, чтобы повысить визуальную привлекательность закусочного стола, за этой практикой стоит более глубокий смысл, о котором следует знать каждому во избежание любых потенциальных ошибок в будущем.

Следуя этому предрассудку, можно оградить себя и своих близких от возможных неурядиц и обеспечить более процветающую и гармоничную среду.

Существует поверье, что пустые бутылки на столе несут в себе важную примету, которая считается потенциально опасной. Говорят, что пустая тара может привлечь в дом негатив, поскольку она служит магнитом для злых духов, которые могут проникнуть в квартиру.

Соответственно, верят, что помещение, где на столе покидают пустые бутылки, лишено процветания, что часто приводит к финансовым неудачам и проблемам со здоровьем у тех, кто практикует эту привычку.

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В представлении людей пустая бутылка напоминает воронку, втягивающую в себя каскад несчастий. Для женщин это суеверие может распространяться даже на трудности с зачатием.

В восточных культурах считается, что пустой сосуд на столе имеет далеко идущие последствия, включая вероятность конфликтов, бедности, пожаров и даже краж. В то время как семьи могут столкнуться с финансовыми трудностями.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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