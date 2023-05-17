Пять фильмов, которые идеально подходят для семейного просмотра

UAportal подготовил список из пяти замечательных семейных фильмов, которые были сняты в период с 2010 по 2015 год. Эти фильмы предлагают приятный опыт семейного просмотра и являются отличным способом провести время вместе.

История игрушек 3

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43мин

Год: 2010

Продюсер: Pixar Animation Studios

Награды: Награды: "Оскар" за лучший анимационный фильм, лучшую оригинальную песню и лучший монтаж звука; "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм; "BAFTA" за лучший анимационный фильм.

Фильм рассказывает об игрушках, принадлежащих Энди, который готовится к поступлению в колледж. Вуди, Базз Лайтер и другие игрушки попадают в детский сад, где встречают новых друзей и врагов. Они планируют побег и возвращаются в дом Энди, где их ждет эмоциональное прощание.

Гадкий Я

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, Комедия, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2010

Продюсер: Illumination Entertainment

Награды: Kids' Choice Award за любимый анимационный фильм; Annie Award за лучшие анимационные эффекты в анимационной постановке

Фильм рассказывает о Грю, суперзлодее, который планирует украсть Луну. Он удочеряет трех девочек-сирот, чтобы они помогали ему в осуществлении его злодейских планов, но в итоге он начинает испытывать к ним нежные чувства. Когда злодей-конкурент похищает его планы, Грю приходится полагаться на девочек и своих приспешников, чтобы спасти положение.

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Холодное сердце

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2013

Продюсер: Walt Disney Animation Studios

Награды: Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм, лучшая оригинальная песня; Золотой глобус за лучший анимационный полнометражный фильм; BAFTA за лучший анимационный фильм

Фильм рассказывает о двух сестрах, Эльзе и Анне, которые живут в королевстве Эренделл. Эльза обладает магическими способностями, позволяющими ей создавать снег и лед.

Когда способности случайно причиняют вред сестре, Эльза убегает. Анна отправляется на поиски сестры и возвращает ее в королевство, где они должны противостоять силе Эльзы и спасти Эренделл от вечной зимы.

Приключения Паддингтона

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: Великобритания, Франция

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2014

Продюсер: Heyday Films

Награды: Детская премия BAFTA за лучший художественный фильм

Фильм рассказывает о медвежонке по имени Паддингтон, который приезжает в Лондон из Перу. Его приютила семья Браунов, которые помогают ему приспособиться к жизни в Лондоне.

Однако появление Паддингтона привлекает внимание таксидермистки, которая хочет пополнить его коллекцию. Брауны и Паддингтон должны работать вместе, чтобы перехитрить таксидермиста и спасти Паддингтона.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2015

Продюсер: Pixar Animation Studios

Награды: Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм и лучший оригинальный сценарий; Золотой глобус за лучший анимационный полнометражный фильм; Премия BAFTA за лучший анимационный фильм

Фильм рассказывает о молодой девушке по имени Райли и эмоциях, которые живут в ее сознании: Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение. Когда Радость и Печаль теряются в сознании Райли, другие эмоции должны взять на себя ответственность и помочь Райли пережить трудный период в ее жизни. Попутно Радость и Печаль узнают о важности друг друга и других эмоций в жизни Райли.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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