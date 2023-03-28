Пять фильмов ужасов, которые лучше не смотреть на ночь

Пять фильмов ужасов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год

UAportal подготовил подборку пяти фильмов ужасов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. Они не оставят зрителя равнодушным и впечатлят качественным сюжетом и леденящей душу атмосферой.

Ведьма

Рейтинг IMDB: 6,7

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 92 мин; Год: 2015

Продюсер: Роберт Эггерс

Фильм "Ведьма" – это сверхъестественная история, действие которой происходит в 1630-х годах в Новой Англии. Он рассказывает о семье, живущей на изолированной ферме, которую с наступлением темноты терроризируют темные силы, таящиеся вокруг них.

Вскоре это приводит семью на опасную территорию, где люди пытаются выяснить, что на самом деле происходит вокруг них, а также разбираются с обвинениями в колдовстве между собой! Это напряженная поездка, наполненная ужасом от начала и до конца.

Прочь

Рейтинг IMDB: 7,7

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 104 мин; Год выпуска: 2017

Продюсер: Джордан Пил

"Прочь" – это еще одна американская классика, действие которой происходит в наши дни. Молодой чернокожий мужчина приезжает в семейное поместье своей белой подруги, где вскоре обнаруживает, что там происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Это ведет его по все более страшному пути, полному шокирующих откровений! Благодаря уникальному сочетанию социальных комментариев, смешанных с классическими элементами ужасов, такими как пугающие прыжки и психологические острые ощущения, этот фильм обязательно заставит зрителей гадать до самого конца!

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Оно

IMDB Рейтинг: 6,9

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность: 100 минут; Год: 2014

Продюсер: Дэвид Роберт Митчелл

"Оно" рассказывает историю Джей Хейт, которая после сна со своим парнем оказывается проклятой неизвестным существом. Монстр следует, куда бы она ни пошла, как бы далеко она ни убегала от него.

Постоянно в ужасе, девушка пытается выяснить, чего хочет от нее это загадочное существо, прежде чем оно настигнет снова! Этот фильм с его медленным сжиганием, создающим напряжение с помощью тонких намеков, а не откровенных шоковых моментов, оставит у зрителей чувство тревоги еще долгое время после его окончания!

Солнцестояние

IMDB Рейтинг: 7,3

Жанр: Ужасы

Страна: Швеция/США; Продолжительность: 147 мин; Год: 2019

Продюсер: Ари Астер

Фильм "Солнцестояние" отправляет нас в путешествие в сельскую местность Швеции, где мы следуем за Дани Ардор, которая вместе со своими друзьями отправляется туда на летние каникулы. Поездка быстро превращается в нечто более зловещее, когда они натыкаются на древний языческий культ, совершающий ритуалы под покровом темноты каждое летнее солнцестояние.

Это приводит героев на тропу, которую они никогда не ожидали и не хотели пройти! Этот извращенный фолк-хоррор сочетает в себе образы боди-хоррора и жуткую атмосферу, создавая незабываемое впечатление от просмотра!

Реинкарнация

IMDB рейтинг 9

Жанр ужасов

Страна США / Великобритания / Канада / Япония; Продолжительность 127 мин; Год 2018

Продюсер Ари Астер

"Реинкарнация" рассказывает историю об Энни Грэм, чья жизнь начинает рушиться после смерти ее матери. Это приводит семью к спиральным событиям, которые в конечном итоге приводят к открытию ужасной правды о родословной.

Этот шедевр сочетает в себе элементы психологического триллера наряду со сценами боди-хоррора, создавая атмосферу настолько густую, что ее можно ощутить. Это приводит к действительно пугающим впечатлениям от просмотра.

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