Пять комедийных сериалов с 2005 по 2015 год заставят смеяться вслух

UAportal подготовил список из пяти лучших комедийных сериалов с 2005 по 2015 год. Они обязательно заставят смеяться вслух и помогут приятно провести время.

Бруклин 9-9

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедия, Криминал

Страна: США; Продолжительность: 22-23 минуты на серию, 7 сезонов, 153 эпизода

Год: 2013-2021

Продюсер: Майкл Шур, Дэн Гур

Премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – музыкальный и комедийный (2014), премия "Эмми" за выдающуюся главную роль в комедийном сериале (2014).

Сериал "Бруклин 9-9" рассказывает о подвигах детективов 99-го участка полиции Нью-Йорка в Бруклине, Нью-Йорк, о том, как они раскрывают преступления и справляются со своей личной жизнью.

Парк развлечений

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 7 сезонов, 125 эпизодов

Год: 2009-2015

Продюсер: Грег Дэниелс, Майкл Шур

Премия "Эмми" за выдающийся комедийный сериал (2011), премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – музыкальный и комедийный (2014).

Сериал "Парк развлечений" рассказывает о работе и личной жизни сотрудников департамента парков в вымышленном городе Пауни, штат Индиана, во главе с энтузиастом и оптимистом Лесли Ноуп.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Американская Семейка

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 11 сезонов, 250 серий

Год: 2009-2020

Продюсер: Кристофер Ллойд, Стивен Левитан

Премия "Эмми" за выдающийся комедийный сериал (2010-2014), премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – мюзикл и комедию (2012-2013).

Сериал "Американская Семейка" рассказывает о жизни большой семьи Притчеттов, включая патриарха Джея, его младшую жену Глорию, их детей от предыдущих браков, а также ближайших родственников.

Теория большого взрыва

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 12 сезонов, 279 эпизодов

Год: 2007-2019

Продюсер: Чак Лорре, Билл Прэйди

Премия "Эмми" за выдающуюся главную роль в комедийном сериале (2010, 2011, 2014), премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – мюзикл и комедию (2011) и другие.

Сериал "Теория большого взрыва" рассказывает о жизни группы ученых, включая социально неуклюжих, но гениальных физиков Леонарда и Шелдона, их друзей и романтических партнеров.

Как я встретил вашу маму

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 9 сезонов, 208 эпизодов

Год: 2005-2014

Продюсер: Картер Бэйс, Крэйг ТомасНаграды

"Выбор народа" за любимую комедию сетевого телевидения (2012, 2013).

Сериал "Как я встретил вашу маму" рассказывает историю Теда Мосби, который рассказывает своим детям долгую и извилистую историю о том, как он встретил их мать, с множеством шуток и смеха по пути.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !