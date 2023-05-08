Пять лучших детективных фильмов с 2003 по 2009 год: испытайте свою дедукцию

UAportal подготовил подборку пяти лучших детективных фильмов, снятых в период с 2003 по 2009 год. Эти фильмы предлагают захватывающий и напряженный сюжет, который держит зрителей в напряжении.

Зодиак

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Детектив, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 157 минут

Год: 2007

Продюсер: Дэвид Финчер

Награды за фильм: Номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

Основанный на реальной истории, фильм "Зодиак" рассказывает о расследовании дела серийного убийцы, терроризировавшего район залива Сан-Франциско в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Фильм фокусируется на жизни трех людей: Роберта Грейсмита, карикатуриста, который становится одержимым этим делом; Пола Эйвери, журналиста, который освещает это дело; и Дэвида Тоски, полицейского детектива, который расследует это дело. Пока убийца продолжает издеваться над полицией и общественностью, все трое становятся все более втянутыми в это дело, что приводит к шокирующей и незабываемой развязке.

Поцелуй навылет

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Детектив, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 103 минуты

Год: 2005

Продюсер: Джоэл Сильвер

"Поцелуй навылет" рассказывает о мелком воришке Гарри Локхарте, который случайно попадает на роль в голливудском фильме и начинает расследовать убийство с помощью своей детской влюбленности и частного детектива Перри Ван Шрайка, также известного как "Гей Перри". По мере углубления в дело они обнаруживают паутину коррупции и обмана, которая угрожает их жизни.

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Кирпич

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Детектив, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 110 минут

Год: 2005

Продюсер: Рэм Бергман

"Кирпич" – это детективный фильм, действие которого происходит в современной калифорнийской средней школе. Фильм рассказывает о Брендане Фрае, одиночке, который расследует исчезновение своей бывшей подруги Эмили.

По мере того, как он углубляется в это дело, он открывает для себя мир наркотиков, насилия и коррупции. С помощью таинственной девушки по имени Лора Брендан пробирается через опасный мир школьной политики и преступности, чтобы раскрыть правду об исчезновении Эмили.

Тайна в их глазах

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Детектив, Драма

Страна: Аргентина

Продолжительность: 129 минут

Год: 2009

Продюсер: Мариэла Бесуевски

Фильм получил премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке в 2010 году.

"Тайна в их глазах" – аргентинский фильм, повествующий об отставном юрисконсульте, который решает написать роман о нераскрытом деле из своего прошлого. Дело было связано с жестоким изнасилованием и убийством молодой женщины, которое он расследовал вместе со своей коллегой и безответной любовью Ирен. Возвращаясь к этому делу, он осознает истинную цену правосудия и силу памяти.

Не пойман – не вор

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Детектив, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 129 минут

Год: 2006

Продюсер: Брайан Грейзер

"Не пойман – не вор" – это фильм о грабеже с изюминкой. В фильме детектив Кит Фрейзер расследует ограбление банка, которое быстро превращается в захват заложников. Организатор ограбления, Далтон Рассел, кажется, предусмотрел все, и Фрейзер и заложники оказываются в отчаянной гонке со временем, чтобы выяснить правду, пока не стало слишком поздно.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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