Пять лучших фильмов 2010-х годов: экшн фильмы, которые нужно посмотреть

2010-е годы были десятилетием великих фильмов, и экшн не стал исключением. От захватывающих блокбастеров до напряженных драм – эти фильмы покорили зрителей по всему миру. UAportal подготовил список из пяти лучших экшн-фильмов последнего десятилетия.

Джон Уик

IMDB рейтинг 7.5/10

Жанр: Экшн-триллер

Страна: США; Продолжительность: 101 минута; Год: 2014

Продюсер: Бэзил Иваник

"Джон Уик" – это взрывной экшн-триллер о мести с Киану Ривзом в главной роли отставного киллера, который выходит на пенсию, когда его любимую собаку убивают русские мафиози.

007: Коорддинаты "Скайфолл"

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Экшн-приключения

Страна: Великобритания; Продолжительность 143 мин; Год 2012

Продюсеры Майкл Г.

Уилсон и Барбара Брокколи В фильме "007: Коорддинаты "Скайфолл" Джеймс Бонд сражается с Раулем Сильвой, бывшим оперативником MI6. Он жаждет мести агентству MI6 под руководством М в исполнении Джуди Денч, за то, что она предала его много лет назад, когда они вместе работали в Гонконге.

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Железный человек 3

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Экшн-приключения

Страна-США; Продолжительность 130 мин; Год 2013

Продюсеры Кевин Фейдж и Луис Д'Эспозито

"Железный человек 3" сталкивает Тони Старка с Олдричем Киллианом, чей вирус Экстремис угрожает глобальным разрушением, если его не остановить в ближайшее время!

Kingsman: Секретная служба

IMDG рейтинг 7/10

Жанр: Экшн-комедия

Страна-Китай; Продолжительность 129 минут; Год 2014

Продюсеры Мэттью Вон и Дэвид Рид

"Kingsman: Секретная служба" следует за Эггси Унвином, завербованным в секретную шпионскую организацию под названием "Kingsmen", где он должен выполнить различные миссии по всему миру!

Первый мститель: Противостояние

IMDG рейтинг 8/10

Жанр: Супергеройский экшн фильм

Страна: США; Продолжительность 147 минут; Год 2016

Продюсеры Кевин Фейдж и Виктория Алонсо

"Первый мститель: Противостояние" заставит Стива Роджерса возглавить команду Мстителей против вмешательства правительства, когда супергерои вынуждены регистрировать себя или столкнуться с последствиями!

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