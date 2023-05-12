Пять лучших фильмов для просмотра с друзьями помогут приятно провести вечер

UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов, которые идеально подходят для просмотра с друзьями.

Достать ножи

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Мистерия/Комедия

Страна: США

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2019

Продюсер: Риан Джонсон

Награды: Номинация на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и "Золотой глобус" за лучшее исполнение женской роли в фильме – комедия или мюзикл.

Богатый криминальный писатель найден мертвым, и главными подозреваемыми становятся эксцентричные и неблагополучные члены семьи, у которых был мотив и возможность. Семью собирает вместе для допроса мастер-детектив, который намерен раскрыть правду о безвременной кончине писателя. По мере расследования становится ясно, что все не так, как кажется, и каждый является подозреваемым.

Отель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Комедия/Драма

Страна: США/Германия

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2014

Продюсер: Уэс Андерсон

Награды: Получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучший дизайн, лучший дизайн костюмов, лучший грим и прическу и лучшую оригинальную партитуру.

Фильм "Отель "Гранд Будапешт"" – причудливая и красочная комедия-драма, действие которой происходит в вымышленной восточноевропейской стране Зубровка в межвоенный период. Фильм рассказывает о приключениях консьержа отеля Густава Эйча и его верного протеже Зеро Мустафы, которые переживают ряд странных и неожиданных событий, включая кражу бесценной картины эпохи Возрождения и начало войны.

Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

Прочь

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: ужасы/мистика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 44мин

Год: 2017

Продюсер: Джейсон Блюм

Награды: Победа в номинации "Лучший оригинальный сценарий" на церемонии вручения премии "Оскар" и победа в номинации "Лучший художественный фильм" на церемонии вручения премии "Независимый дух".

"Прочь" – это фильм ужасов и загадок, рассказывающий историю Криса, молодого афроамериканца, который впервые приезжает в гости к семье своей белой девушки. По мере того, как проходят выходные, Крис начинает подозревать, что происходит что-то зловещее, и вскоре он обнаруживает, что за невинным обликом семьи скрывается темная и извращенная тайна.

Социальная сеть

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма

Страна: США

Продолжительность: 2ч

Год: 2010

Продюсер: Скотт Рудин

Награды: Получил три премии "Оскар", в том числе за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку и лучший монтаж.

"Социальная сеть" – это драма, основанная на истории создания компании Facebook и последовавших за этим юридических баталий. Фильм рассказывает о становлении Марка Цукерберга, социально неловкого студента Гарварда, который создает социальную сеть, ставшую всемирным феноменом, о конфликтах, возникающих между ним и его соучредителями, а также о судебных процессах, которые грозят обрушить все предприятие.

Начало

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн/Научно-фантастический

Страна: США/Великобритания

Продолжительность: 2ч 28мин

Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

Награды: Получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую операторскую работу, лучший монтаж звука, лучшее сведение звука и лучший визуальный ряд.Эффекты.

"Начало" – это фантастический боевик, действие которого происходит в мире, где существует технология, позволяющая людям проникать в сны и манипулировать ими. Сюжет повествует о Доме Коббе, искусном воре и мастере мира сновидений, который пытается провернуть величайшее ограбление – внедрить идею в разум богатого бизнесмена. По мере того как задание становится все более сложным и опасным, Кобб и его команда должны ориентироваться в лабиринте сновидений, полном опасностей и обмана.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !