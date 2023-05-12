Пять лучших фильмов для просмотра с друзьями помогут приятно провести вечер
UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов, которые идеально подходят для просмотра с друзьями.
Достать ножи
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Мистерия/Комедия
Страна: США
Продолжительность: 2ч 10мин
Год: 2019
Продюсер: Риан Джонсон
Награды: Номинация на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и "Золотой глобус" за лучшее исполнение женской роли в фильме – комедия или мюзикл.
Богатый криминальный писатель найден мертвым, и главными подозреваемыми становятся эксцентричные и неблагополучные члены семьи, у которых был мотив и возможность. Семью собирает вместе для допроса мастер-детектив, который намерен раскрыть правду о безвременной кончине писателя. По мере расследования становится ясно, что все не так, как кажется, и каждый является подозреваемым.
Отель "Гранд Будапешт"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Комедия/Драма
Страна: США/Германия
Продолжительность: 1ч 39мин
Год: 2014
Продюсер: Уэс Андерсон
Награды: Получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучший дизайн, лучший дизайн костюмов, лучший грим и прическу и лучшую оригинальную партитуру.
Фильм "Отель "Гранд Будапешт"" – причудливая и красочная комедия-драма, действие которой происходит в вымышленной восточноевропейской стране Зубровка в межвоенный период. Фильм рассказывает о приключениях консьержа отеля Густава Эйча и его верного протеже Зеро Мустафы, которые переживают ряд странных и неожиданных событий, включая кражу бесценной картины эпохи Возрождения и начало войны.
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Прочь
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: ужасы/мистика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 44мин
Год: 2017
Продюсер: Джейсон Блюм
Награды: Победа в номинации "Лучший оригинальный сценарий" на церемонии вручения премии "Оскар" и победа в номинации "Лучший художественный фильм" на церемонии вручения премии "Независимый дух".
"Прочь" – это фильм ужасов и загадок, рассказывающий историю Криса, молодого афроамериканца, который впервые приезжает в гости к семье своей белой девушки. По мере того, как проходят выходные, Крис начинает подозревать, что происходит что-то зловещее, и вскоре он обнаруживает, что за невинным обликом семьи скрывается темная и извращенная тайна.
Социальная сеть
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Драма
Страна: США
Продолжительность: 2ч
Год: 2010
Продюсер: Скотт Рудин
Награды: Получил три премии "Оскар", в том числе за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку и лучший монтаж.
"Социальная сеть" – это драма, основанная на истории создания компании Facebook и последовавших за этим юридических баталий. Фильм рассказывает о становлении Марка Цукерберга, социально неловкого студента Гарварда, который создает социальную сеть, ставшую всемирным феноменом, о конфликтах, возникающих между ним и его соучредителями, а также о судебных процессах, которые грозят обрушить все предприятие.
Начало
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Экшн/Научно-фантастический
Страна: США/Великобритания
Продолжительность: 2ч 28мин
Год: 2010
Продюсер: Кристофер Нолан
Награды: Получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую операторскую работу, лучший монтаж звука, лучшее сведение звука и лучший визуальный ряд.Эффекты.
"Начало" – это фантастический боевик, действие которого происходит в мире, где существует технология, позволяющая людям проникать в сны и манипулировать ими. Сюжет повествует о Доме Коббе, искусном воре и мастере мира сновидений, который пытается провернуть величайшее ограбление – внедрить идею в разум богатого бизнесмена. По мере того как задание становится все более сложным и опасным, Кобб и его команда должны ориентироваться в лабиринте сновидений, полном опасностей и обмана.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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