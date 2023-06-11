Пять лучших фильмов о путешествиях во времени, которые затягивают не на шутку

UAportal подготовил увлекательное исследование жанра путешествий во времени, в котором реальность изгибается, а неожиданные повороты встречаются сплошь и рядом.

Человек, который убил Гитлера, и затем снежного человека

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Путешествие во времени

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 38 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: XYZ Films

Фильм "Человек, который убил Гитлера, и затем снежного человека" знакомит с Кельвином Барром, ветераном Второй мировой войны, который возглавлял секретную миссию по убийству Адольфа Гитлера. Спустя десятилетия к престарелому Барру обращается правительство с просьбой уничтожить другое легендарное существо – снежного человека, представляющего серьезную угрозу для человечества. Через серию флэшбэков и скачков во времени фильм переплетает прошлое и настоящее Барра, раскрывая последствия его героических поступков и влияние, которое они оказывают на мир.

Счастливого нового дня смерти

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Путешествие во времени

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 40 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: Blumhouse Productions

В фильме "Счастливого нового дня смерти" Три Гелбман снова оказывается в ловушке временной петли. Однако на этот раз в петлю попали и друзья, создав сложную паутину временных линий.

Пытаясь выяснить происхождение петли времени, Три понимает, что изменение прошлого может привести к неожиданным последствиям. Столкнувшись с новыми проблемами и моральными дилеммами, она должна ориентироваться в многочисленных реальностях, чтобы спасти своих друзей и вырваться из вечного круговорота смерти.

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Бойфренд из будущего

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Путешествие во времени

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 2 часа 3 минуты

Год производства: 2013

Главный продюсер: Working Title Films

В фильме "Бойфренд из будущего" Тим Лейк обнаруживает, что мужчины в его семье обладают необыкновенной способностью путешествовать во времени. Используя обретенную силу, Тим пытается улучшить свою жизнь и найти настоящую любовь.

Однако вскоре он узнает, что вмешательство во время имеет свои последствия. Пройдя через сложности любви, потерь и личностного роста, Тим должен решить, как использовать свой уникальный дар и дорожить теми моментами, которые действительно имеют значение.

Довод

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Путешествие во времени

Страна производства: США, Великобритания

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Syncopy

"Довод" знакомит нас с секретным агентом, известным как Протагонист, которому поручено предотвратить катастрофическое событие, связанное с манипуляцией временем. Погружаясь в мир шпионажа и международных интриг, он сталкивается с загадочной технологией, позволяющей путешествовать во времени как вперед, так и назад.

С каждым поворотом протагонист должен ориентироваться в сложной паутине инверсии, где прошлое и будущее переплетаются. В напряженной борьбе со временем он должен разгадать секреты Тенета, чтобы спасти мир от уничтожения.

Проект "Сила"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Путешествие во времени

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 53 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Screen Arcade

В фильме "Проект "Сила" загадочная новая таблетка наделяет своих пользователей сверхчеловеческими способностями на пять минут. Однако источник этих способностей глубоко переплетен с понятием времени.

Когда бывший солдат, дилер и местный полицейский объединяют усилия, чтобы раскрыть правду о происхождении таблетки, они обнаруживают темный заговор, который ставит под сомнение их восприятие реальности. Время идет, и они должны противостоять собственным страхам и использовать свои новообретенные силы, чтобы защитить свой город от хаоса.

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