Пять лучших фильмов о вторжении инопланетян: сюжет держит в напряжении
Фильмы способны переносить зрителя в другие миры, будь то фантастические или до жути похожие на наш собственный. UAportal подготовил статью, в которой исследуется жанр фильмов об инопланетном вторжении, выделив пять лучших фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год.
Скайлайн
Рейтинг IMDB: 4.4/10
Жанр: Инопланетное вторжение
Страна: США
Продолжительность: 97 минут
Год: 2010
Продюсер: Колин Страус, Грег Страус
Сюжет фильма "Скайлайн" рассказывает о группе людей, которые оказываются в центре инопланетного вторжения в Лос-Анджелес. Вскоре они обнаруживают, что пришельцы похищают людей, чтобы использовать их в качестве источника пищи. По мере того как выжившие пытаются найти способ спастись, они узнают, что план пришельцев намного масштабнее, чем они могли себе представить.
Чужие на районе
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Инопланетное вторжение
Страна: Великобритания
Продолжительность: 88 минут
Год: 2011
Продюсер: Нира Парк, Джеймс Уилсон
"Чужие на районе" – британская научно-фантастическая комедия ужасов, повествующая о группе подростков, защищающих свой муниципальный район в Южном Лондоне от инопланетного вторжения.
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Морской бой
Рейтинг IMDB: 5.8/1
Жанр: Инопланетное вторжение
Страна: США
Продолжительность: 131 минута
Год: 2012
Продюсер: Брайан Голднер, Скотт Стубер
"Морской бой" – научно-фантастический боевик, основанный на одноименной настольной игре. В фильме рассказывается о военно-морском флоте, который защищает Землю от инопланетного вторжения.
Элизиум
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Инопланетное вторжение
Страна: США
Продолжительность: 109 минут
Год: 2013
Продюсер: Билл Блок, Нилл Бломкамп
"Элизиум" – научно-фантастический боевик, действие которого происходит в антиутопическом будущем, где богатые люди живут на космической станции "Элизиум", а остальное человечество – на разрушенной Земле. В центре сюжета – человек по имени Макс, который выполняет миссию по установлению равенства между двумя мирами.
Грань будущего
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Инопланетное вторжение
Страна: США
Продолжительность: 113 минут
Год: 2014
Продюсер: Эрвин Стофф, Том Лассалли
"Грань будущего" – научно-фантастический боевик о солдате Уильяме Кейдже, попавшем в петлю времени во время войны с инопланетной расой.
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