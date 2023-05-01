Пять лучших фильмов о вторжении инопланетян: сюжет держит в напряжении

Фильмы способны переносить зрителя в другие миры, будь то фантастические или до жути похожие на наш собственный. UAportal подготовил статью, в которой исследуется жанр фильмов об инопланетном вторжении, выделив пять лучших фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год.

Скайлайн

Рейтинг IMDB: 4.4/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2010

Продюсер: Колин Страус, Грег Страус

Сюжет фильма "Скайлайн" рассказывает о группе людей, которые оказываются в центре инопланетного вторжения в Лос-Анджелес. Вскоре они обнаруживают, что пришельцы похищают людей, чтобы использовать их в качестве источника пищи. По мере того как выжившие пытаются найти способ спастись, они узнают, что план пришельцев намного масштабнее, чем они могли себе представить.

Чужие на районе

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: Великобритания

Продолжительность: 88 минут

Год: 2011

Продюсер: Нира Парк, Джеймс Уилсон

"Чужие на районе" – британская научно-фантастическая комедия ужасов, повествующая о группе подростков, защищающих свой муниципальный район в Южном Лондоне от инопланетного вторжения.

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Морской бой

Рейтинг IMDB: 5.8/1

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 131 минута

Год: 2012

Продюсер: Брайан Голднер, Скотт Стубер

"Морской бой" – научно-фантастический боевик, основанный на одноименной настольной игре. В фильме рассказывается о военно-морском флоте, который защищает Землю от инопланетного вторжения.

Элизиум

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 109 минут

Год: 2013

Продюсер: Билл Блок, Нилл Бломкамп

"Элизиум" – научно-фантастический боевик, действие которого происходит в антиутопическом будущем, где богатые люди живут на космической станции "Элизиум", а остальное человечество – на разрушенной Земле. В центре сюжета – человек по имени Макс, который выполняет миссию по установлению равенства между двумя мирами.

Грань будущего

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2014

Продюсер: Эрвин Стофф, Том Лассалли

"Грань будущего" – научно-фантастический боевик о солдате Уильяме Кейдже, попавшем в петлю времени во время войны с инопланетной расой.

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