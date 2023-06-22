Пять лучших фильмов с Томом Крузом, в которых игра актера поражает
UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов с Томом Крузом в главной роли по мнению критиков. Том Круз является одним из самых популярных актеров Голливуда на протяжении десятилетий, а его фильмы собрали более 10 миллиардов долларов по всему миру.
Миссия невыполнимая: Последствия
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Экшн, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 27мин
Год: 2018
Продюсер: Том Круз
В этой шестой части серии Том Круз возвращается в роли Итана Ханта, сверхсекретного агента, который должен наперегонки со временем предотвратить ядерную катастрофу. Этот фильм с захватывающими дух трюками, напряженным действием и захватывающим сюжетом – обязателен к просмотру для поклонников франшизы.
Топ Ган: Мэверик
Рейтинг IMDB: 8 .3
Жанр: Экшн, Драма
Страна: США
Продолжительность: 2ч 10мин
Год: 2022
Продюсер: Том Круз
Продолжение культового фильма 1986 года "Топ Ган" – "Топ Ган: Maverick" выйдет на экраны в 2022 году. Том Круз вновь исполняет роль Пита "Мэверика" Митчелла, легендарного пилота, который обучает новое поколение летчиков-истребителей. Этот фильм с потрясающими визуальными эффектами и захватывающим саундтреком обещает стать захватывающей поездкой.
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Джерри Магуайер
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 19мин
Год: 1996
Продюсер: Джеймс Л. Брукс, Камерон Кроу
В этой классической романтической комедии-драме Том Круз играет Джерри Магуайера, рекламного агента, который переживает кризис совести и открывает свое собственное агентство. Благодаря незабываемому исполнению Круза, а также запоминающимся ролям Рене Зеллвегер и Кьюбы Гудинга-младшего, фильм "Джерри Магуайер" обязательно стоит посмотреть поклонникам жанра.
Магнолия
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Драма
Страна: США
Продолжительность: 3ч 8мин
Год: 1999
Продюсер: Пол Томас Андерсон, ДжоАнна Селлар
Том Круз играет Фрэнка Ти Джея Мэки, гуру самопомощи с темным прошлым, в этом ансамблевом драматическом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. Фильм "Магнолия" со звездным составом, включающим Джулианну Мур, Филипа Сеймура Хоффмана и Джона Си Райли, является сложным и захватывающим исследованием человеческого состояния.
Несколько хороших парней
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Драма, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 18мин
Год: 1992
Продюсер: Дэвид Браун, Роб Райнер, Эндрю Шейнман
В этой юридической драме Том Круз играет лейтенанта Дэниела Каффи, военно-морского адвоката, который защищает двух морских пехотинцев, обвиненных в убийстве. Фильм "Несколько хороших парней" с великолепным актерским составом, включающим Джека Николсона, Деми Мур и Кевина Поллака, является захватывающим и напряженным судебным триллером.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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