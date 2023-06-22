П'ять найкращих фільмів з Томом Крузом, в яких гра актора вражає

UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів з Томом Крузом у головній ролі на думку критиків. Том Круз є одним із найпопулярніших акторів Голлівуду протягом десятиліть, а його фільми зібрали понад 10 мільярдів доларів у всьому світі.

Місія нездійсненна: Наслідки

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Екшн, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 27хв

Рік: 2018

Продюсер: Том Круз

У цій шостій частині серії Том Круз повертається в ролі Ітана Ханта, надсекретного агента, який має наввипередки згодом запобігти ядерній катастрофі. Цей фільм із захоплюючими дух трюками, напруженою дією та захоплюючим сюжетом – обов'язковий для перегляду для шанувальників франшизи.

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Топ Ган: Меверік

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Екшн, Драма

Країна: США

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2022

Продюсер: Том Круз

Продовження культового фільму 1986 року "Топ Ган" - "Топ Ган: Maverick" вийде на екрани 2022 року. Том Круз знову виконує роль Піта "Маверіка" Мітчелла, легендарного пілота, який навчає нове покоління льотчиків-винищувачів. Цей фільм із приголомшливими візуальними ефектами та захоплюючим саундтреком обіцяє стати захоплюючою поїздкою.

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Джері Магуайєр

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 19хв

Рік: 1996

Продюсер: Джеймс Л. Брукс, Камерон Кроу

У цій класичній романтичній комедії-драмі Том Круз грає Джеррі Магуайєра, рекламного агента, який переживає кризу совісті та відкриває своє власне агентство. Завдяки незабутньому виконанню Круза, а також ролям Рене Зеллвегер і Кьюби Гудінга-молодшого, що запам'ятовується, фільм "Джеррі Магуайєр" обов'язково варто подивитися шанувальникам жанру.

Магнолія

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Драма

Країна: США

Тривалість: 3год 8хв

Рік: 1999

Продюсер: Пол Томас Андерсон, ДжоАнна Селлар

Том Круз грає Френка Ті Джея Мекі, гуру самодопомоги з темним минулим у цьому ансамблевому драматичному фільмі режисера Пола Томаса Андерсона. Фільм "Магнолія" із зірковим складом, що включає Джуліанну Мур, Філіпа Сеймура Хоффмана та Джона Сі Райлі, є складним та захоплюючим дослідженням людського стану.

Декілька хороших хлопців

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 18хв

Рік: 1992

Продюсер: Девід Браун, Роб Райнер, Ендрю Шейнман

У цій юридичній драмі Том Круз грає лейтенанта Деніела Каффі, військово-морського адвоката, який захищає двох морських піхотинців, звинувачених у вбивстві. Фільм "Декілька хороших хлопців" з чудовим акторським складом, що включає Джека Ніколсона, Демі Мур і Кевіна Поллака, є захоплюючим і напруженим судовим трилером.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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