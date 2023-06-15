Пять лучших комедийных фильмов: насмеетесь вдоволь

Комедийные фильмы всегда были отличным способом уйти от реальности и смеяться до боли в боках. От неловких ситуаций до уморительных односложных фраз, они не перестают вызывать улыбку на наших лицах. UAportal подготовил список из пяти лучших комедийных фильмов, снятых в период 2005-2008 годов, которые следует посмотреть снова

Мистер Бин на отдыхе

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедия, Семейный

Страна: Великобритания, Франция

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2007

Продюсер: Питер Беннетт-Джонс

Мистер Бин выигрывает поездку на Французскую Ривьеру и отправляется в приключение, полное казусов и недоразумений. По дороге он встречает мальчика по имени Степан, и они становятся закадычными друзьями. Во время их совместного путешествия мистер Бин учится ценить простые вещи в жизни.

Он, я и его друзья

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 50мин

Год: 2006

Продюсер: Мэри Пэрент, Скотт Стубер

Молодожены Карл и Молли приглашают лучшего друга Карла, Дюпри, погостить у них. Но свободный образ жизни Дюпри вступает в противоречие со структурированной рутиной Карла, что приводит к напряжению в их дружбе. Пытаясь вернуть свою жизнь в нормальное русло, Дюпри осознает важность дружбы с Карлом.

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Любовь и прочие неприятности

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 37мин

Год: 2006

Продюсер: Скотт Рудин

Трипп – 35-летний мужчина, который до сих пор живет с родителями. Когда его родители нанимают красивую женщину по имени Пола, чтобы помочь ему съехать, она использует нетрадиционные методы, чтобы заставить его покинуть гнездо. По мере развития отношений Трипп учится брать на себя ответственность за свою жизнь.

Просто друзья

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: Германия, США, Канада

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2005

Продюсер: Крис Бендер, Майкл Оховен

Крис – успешный музыкальный руководитель, который возвращается в родной город на каникулы. Когда он вновь встречается со своей школьной подругой Джейми, он понимает, что все еще влюблен в нее. Пытаясь завоевать ее, Крис обнаруживает, что прошлое не такое простое, как казалось.

Четыре Рождества

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США, Германия

Продолжительность: 1ч 28мин

Год: 2008

Продюсер: Роджер Бирнбаум, Гэри Барбер

Брэд и Кейт – пара, которая всегда избегала проводить время со своими семьями во время праздников. Но когда из-за тумана отменяется их рейс на Фиджи, они вынуждены навестить всех четверых своих разведенных родителей. В процессе хаотичных семейных встреч Брэд и Кейт узнают истинный смысл Рождества.

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