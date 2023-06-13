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Лучшие фантастические фильмы 2020 года, которые следует посмотреть

Марина Грамович

Лучшие фантастические фильмы 2020 года, которые следует посмотреть

UAportal подготовил увлекательное путешествие по завораживающему жанру фэнтези, показав некоторые из самых незабываемых фильмов 2020 года, которые перенесли зрителей в царство магии, приключений и самопознания.

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Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Фэнтези, Приключения, Анимация

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Кори Рэй

В современном мире, населенном мифическими существами, два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются в поход, чтобы вернуть на один день своего покойного отца. Вооружившись волшебным посохом и заклинанием, способным воскресить его, они попадают в причудливое и трогательное приключение, полное неудачных заклинаний, озорных спрайтов и силы братской любви.

Мулан

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 55 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Джейсон Т. Рид

Вдохновленный вечной китайской легендой, фильм "Мулан" рассказывает об отважном путешествии молодой женщины, которая переодевается в мужчину, чтобы занять место своего отца в императорской армии. Благодаря решимости, стойкости и наставлениям предков Мулан сражается с грозными противниками, чтобы защитить свою семью, честь и всю империю.

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Человек-невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Фэнтези, Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа и 4 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Джейсон Блюм

В этом захватывающем психологическом триллере Сесилия, попавшая в ловушку жестоких отношений, сбегает от своего богатого, но контролирующего мужа. Однако, когда он покончил с собой и оставил ей наследство, Сесилия убеждена, что он инсценировал свою смерть и нашел способ сделать себя невидимым, мучая ее на каждом шагу. Пытаясь доказать свою психику и защитить себя, Сесилия распутывает паутину тайн и обмана.

Ведьмы

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Фэнтези, Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 46 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Основанный на любимой детской книге Роальда Даля, фильм "Ведьмы" рассказывает историю маленького мальчика-сироты, который натыкается на тайный шабаш ведьм. С помощью своей любящей бабушки они должны остановить злой план ведьм по превращению детей в мышей. Действие фильма происходит в мире, где ведьмы прячутся у всех на виду, и зрители отправляются в захватывающее и волшебное приключение, наполненное озорством, храбростью и силой любви.

Душа

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Фэнтези, Анимация

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 47 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Дана Мюррей

Фильм "Душа" отправляет зрителей в преображающее путешествие в яркие и неземные сферы загробной жизни. Джо Гарднер, учитель музыки средней школы и начинающий джазовый музыкант, после несчастного случая попадает в мир загробной жизни. Там он объединяется с юной душой по имени Двадцать Два и отправляется на поиски своей страсти, цели и истинного смысла жизни.

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