Лучшие фантастические фильмы 2020 года, которые следует посмотреть

UAportal подготовил увлекательное путешествие по завораживающему жанру фэнтези, показав некоторые из самых незабываемых фильмов 2020 года, которые перенесли зрителей в царство магии, приключений и самопознания.

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Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Фэнтези, Приключения, Анимация

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Кори Рэй

В современном мире, населенном мифическими существами, два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются в поход, чтобы вернуть на один день своего покойного отца. Вооружившись волшебным посохом и заклинанием, способным воскресить его, они попадают в причудливое и трогательное приключение, полное неудачных заклинаний, озорных спрайтов и силы братской любви.

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Мулан

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 55 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Джейсон Т. Рид

Вдохновленный вечной китайской легендой, фильм "Мулан" рассказывает об отважном путешествии молодой женщины, которая переодевается в мужчину, чтобы занять место своего отца в императорской армии. Благодаря решимости, стойкости и наставлениям предков Мулан сражается с грозными противниками, чтобы защитить свою семью, честь и всю империю.

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Человек-невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Фэнтези, Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа и 4 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Джейсон Блюм

В этом захватывающем психологическом триллере Сесилия, попавшая в ловушку жестоких отношений, сбегает от своего богатого, но контролирующего мужа. Однако, когда он покончил с собой и оставил ей наследство, Сесилия убеждена, что он инсценировал свою смерть и нашел способ сделать себя невидимым, мучая ее на каждом шагу. Пытаясь доказать свою психику и защитить себя, Сесилия распутывает паутину тайн и обмана.

Ведьмы

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Фэнтези, Приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 46 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Основанный на любимой детской книге Роальда Даля, фильм "Ведьмы" рассказывает историю маленького мальчика-сироты, который натыкается на тайный шабаш ведьм. С помощью своей любящей бабушки они должны остановить злой план ведьм по превращению детей в мышей. Действие фильма происходит в мире, где ведьмы прячутся у всех на виду, и зрители отправляются в захватывающее и волшебное приключение, наполненное озорством, храбростью и силой любви.

Душа

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Фэнтези, Анимация

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 47 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Дана Мюррей

Фильм "Душа" отправляет зрителей в преображающее путешествие в яркие и неземные сферы загробной жизни. Джо Гарднер, учитель музыки средней школы и начинающий джазовый музыкант, после несчастного случая попадает в мир загробной жизни. Там он объединяется с юной душой по имени Двадцать Два и отправляется на поиски своей страсти, цели и истинного смысла жизни.

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