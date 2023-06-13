Найкращі фантастичні фільми 2020 року, які слід подивитися

UAportal підготував захоплюючу подорож по чарівному жанру фентезі, показавши деякі з найзнеабутніших фільмів 2020 року, які перенесли глядачів у царство магії, пригод та самопізнання.

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Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 42 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Корі Рей

У сучасному світі, населеному міфічними істотами, два брати-ельфи, Єн та Барлі, вирушають у похід, щоб повернути на один день свого покійного батька. Озброївшись чарівною палицею і заклинанням, здатним воскресити його, вони потрапляють у химерну і зворушливу пригоду, сповнену невдалих заклинань, пустотливих спрайтів і сили братньої любові.

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Мулан

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 55 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Джейсон Т. Рід

Натхненний вічною китайською легендою, фільм "Мулан" розповідає про відважну подорож молодої жінки, яка перевдягається в чоловіка, щоб зайняти місце свого батька в імператорській армії. Завдяки рішучості, стійкості та настановам предків Мулан бореться з грізними супротивниками, щоб захистити свою сім'ю, честь та всю імперію.

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Людина невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Фентезі, Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години та 4 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Джейсон Блюм

У цьому захоплюючому психологічному трилері Сесілія, яка потрапила у пастку жорстоких стосунків, втікає від свого багатого, але контролюючого чоловіка. Однак, коли він наклав на себе руки і залишив їй спадок, Сесілія переконана, що він інсценував свою смерть і знайшов спосіб зробити себе невидимим, мучичи її на кожному кроці. Намагаючись довести свою психіку та захистити себе, Сесілія розплутує павутину таємниць та обману.

Відьми

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Фентезі, Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 46 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо

Заснований на улюбленій дитячій книзі Роальда Даля, фільм "Відьми" розповідає історію маленького хлопчика-сироти, який натикається на таємний відьом шабаш. За допомогою своєї люблячої бабусі вони повинні зупинити злий план відьом із перетворення дітей на мишей. Дія фільму відбувається у світі, де відьми ховаються у всіх на очах, і глядачі вирушають у захоплюючу та чарівну пригоду, наповнену пустотою, хоробрістю та силою кохання.

Душа

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 47 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Дана Мюррей

Фільм "Душа" відправляє глядачів у перетворюючу подорож у яскраві та неземні сфери потойбіччя. Джо Гарднер, вчитель музики середньої школи і джазовий музикант-початківець, після нещасного випадку потрапляє у світ потойбіччя. Там він поєднується з юною душею на ім'я Двадцять Два і вирушає на пошуки своєї пристрасті, мети та справжнього сенсу життя.

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