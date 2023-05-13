Пять лучших мультфильмов, которые помогут весело провести время

UAportal подготовил статью о самых запоминающихся анимационных фильмах, выпущенных в период с 2004 по 2017 год.

Тайна Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 45мин

Год: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

Награды фильма: Оскар за лучший анимационный фильм, Critics' Choice Movie Award за лучший анимационный фильм и Golden Globe Award за лучший анимационный фильм.

"Тайна Коко" – это душещипательная история о мальчике по имени Мигель, который мечтает стать музыкантом, как его кумир Эрнесто де ла Круз. Однако в семье Мигеля существует многовековой запрет на музыку, и они не позволяют ему следовать своей страсти.

Решив осуществить свою мечту, Мигель отправляется в путешествие в Страну мертвых, чтобы найти своего прапрадеда, который, по его мнению, является знаменитым музыкантом Эрнесто де ла Крусом. По пути он встречает очаровательного фокусника по имени Гектор, который помогает ему узнать правду о прошлом его семьи и о том, как важно следовать своему сердцу.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2015

Продюсер: Джонас Ривера

Награды за фильм: Оскар за лучший анимационный фильм, Critics' Choice Movie Award за лучший анимационный фильм и Golden Globe Award за лучший анимационный фильм.

"Головоломка" – это уникальный и поражающий воображение фильм, который исследует внутреннюю работу человеческого разума. История рассказывает об 11-летней девочке по имени Райли, которая вместе со своей семьей переезжает со Среднего Запада в Сан-Франциско.

Фильм фокусируется на ее эмоциях – радости, печали, гневе, страхе и отвращении, которые помогают ей пройти через этот трудный переход. Когда Радость и Печаль отделяются от остальных эмоций, они отправляются в опасное путешествие по разуму Райли, чтобы найти дорогу назад и восстановить баланс ее эмоционального состояния.

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Рататуй

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 51мин

Год: 2007

Продюсер: Брэд Льюис

Награды за фильм: Оскар за лучший анимационный фильм и BAFTA за лучший анимационный фильм.

"Рататуй" рассказывает историю крысенка по имени Реми, который мечтает стать шеф-поваром в Париже. Оказавшись на кухне известного ресторана, он объединяется с молодым поваром по имени Лингвини, чтобы создать кулинарные шедевры, которые произведут впечатление как на клиентов, так и на владельца ресторана. Однако они должны держать в секрете истинную сущность Реми, поскольку шеф-повар ресторана питает глубокую ненависть к крысам.

Суперсемейка

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 55мин

Год: 2004

Продюсер: Джон Уокер

Награды за фильм: Оскар за лучший анимационный фильм и BAFTA за лучший анимационный фильм.

"Суперсемейка" – это захватывающее приключение о семье супергероев, вынужденных скрывать свои способности и жить тихой жизнью в пригороде. Когда могущественный злодей угрожает уничтожить город, семья должна выйти из отставки и использовать свои уникальные способности, чтобы спасти положение. Попутно они узнают истинную ценность семьи.

Вверх

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2009

Продюсер: Джонас Ривера

Награды за фильм: Оскар за лучший анимационный фильм и Золотой глобус за лучший анимационный фильм.

"Вверх" – это трогательная история о приключениях и дружбе. История рассказывает о продавце воздушных шаров на пенсии Карле Фредриксене, который отправляется исполнить мечту всей своей жизни – исследовать Южную Америку. Он прикрепляет тысячи гелиевых шаров к своему дому и отправляется в путешествие, которое приводит его в экзотическую страну приключений и открытий. По дороге он встречает мальчика по имени Рассел, который становится попутчиком и учит его истинному значению дружбы.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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