Пять лучших мультсериалов, которые увлекают сюжетом

Мультфильмы – жанр, захвативший сердца зрителей по всему миру. UAportal подготовил список из пяти лучших мультсериалов, выпущенных в период с 2007 по 2015 год.

Время приключений

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Приключения/фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 10 сезонов, 283 эпизода; Год: 2010-2018

Продюсер: Frederator Studios

Сериал "Время приключений" получил восемь премий "Эмми" и одну премию "Пибоди".

"Время приключений" рассказывает о приключениях человека Финна и пса Джейка в стране Ооо, постапокалиптическом мире, полном волшебства и опасностей.

Гравити Фолз

Рейтинг IMDB: 8.9

Жанр: Мистерия/Комедия

Страна: США; Продолжительность: 2 сезона, 40 эпизодов; Год: 2012-2016

Продюсер: Disney Television Animation

"Гравити Фолз" получил две премии "Эмми" и детскую премию BAFTA.

"Гравити Фолз" рассказывает о братьях-близнецах Диппере и Мэйбл Пайнс, которые проводят лето со своим двоюродным дедушкой в таинственном городке Гравити Фолз, раскрывая сверхъестественные тайны и заговоры.

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Аватар: Легенда о Корре

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн/фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 4 сезона, 52 эпизода; Год: 2012-2014

Продюсер: Анимационная студия Nickelodeon

Сериал "Легенда о Корре" получил премию "Эмми" и премию "Энни".

Действие "Аватара: Легенда о Корре" происходит через 70 лет после событий его предшественника, в результате чего новый Аватар Корра пытается восстановить баланс в мире на фоне политических потрясений и духовных волнений.

Рик и Морти

Рейтинг IMDB: 9.2

Жанр: Научная фантастика/комедия

Страна: США; Продолжительность: 5 сезонов, 52 эпизода; Год: 2013 - настоящее время

Продюсер: Уильямс Стрит

Сериал "Рик и Морти" получил две премии "Эмми" и премию "Выбор критиков".

"Рик и Морти" рассказывает о злоключениях циничного ученого и его добросердечного, но легко поддающегося влиянию внука в многочисленных измерениях и реальностях.

Финес и Ферб

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедия/Мюзикл

Страна: США; Продолжительность: 4 сезона, 136 эпизодов; Год: 2007-2015

Продюсер: Disney Television Animation

"Финеас и Ферб" получил три премии "Эмми" и детскую премию BAFTA.

"Финеас и Ферб" рассказывает о том, как сводные братья начинают осуществлять грандиозные и зачастую сюрреалистические проекты во время летних каникул, к ужасу своей сестры и восторгу друзей.

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