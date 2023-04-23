Пять лучших мультсериалов, которые увлекают сюжетом
Мультфильмы – жанр, захвативший сердца зрителей по всему миру. UAportal подготовил список из пяти лучших мультсериалов, выпущенных в период с 2007 по 2015 год.
Время приключений
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Приключения/фэнтези
Страна: США; Продолжительность: 10 сезонов, 283 эпизода; Год: 2010-2018
Продюсер: Frederator Studios
Сериал "Время приключений" получил восемь премий "Эмми" и одну премию "Пибоди".
"Время приключений" рассказывает о приключениях человека Финна и пса Джейка в стране Ооо, постапокалиптическом мире, полном волшебства и опасностей.
Гравити Фолз
Рейтинг IMDB: 8.9
Жанр: Мистерия/Комедия
Страна: США; Продолжительность: 2 сезона, 40 эпизодов; Год: 2012-2016
Продюсер: Disney Television Animation
"Гравити Фолз" получил две премии "Эмми" и детскую премию BAFTA.
"Гравити Фолз" рассказывает о братьях-близнецах Диппере и Мэйбл Пайнс, которые проводят лето со своим двоюродным дедушкой в таинственном городке Гравити Фолз, раскрывая сверхъестественные тайны и заговоры.
Читайте также: Эволюция детективных фильмов: как менялся жанр
Аватар: Легенда о Корре
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Экшн/фэнтези
Страна: США; Продолжительность: 4 сезона, 52 эпизода; Год: 2012-2014
Продюсер: Анимационная студия Nickelodeon
Сериал "Легенда о Корре" получил премию "Эмми" и премию "Энни".
Действие "Аватара: Легенда о Корре" происходит через 70 лет после событий его предшественника, в результате чего новый Аватар Корра пытается восстановить баланс в мире на фоне политических потрясений и духовных волнений.
Рик и Морти
Рейтинг IMDB: 9.2
Жанр: Научная фантастика/комедия
Страна: США; Продолжительность: 5 сезонов, 52 эпизода; Год: 2013 - настоящее время
Продюсер: Уильямс Стрит
Сериал "Рик и Морти" получил две премии "Эмми" и премию "Выбор критиков".
"Рик и Морти" рассказывает о злоключениях циничного ученого и его добросердечного, но легко поддающегося влиянию внука в многочисленных измерениях и реальностях.
Финес и Ферб
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Комедия/Мюзикл
Страна: США; Продолжительность: 4 сезона, 136 эпизодов; Год: 2007-2015
Продюсер: Disney Television Animation
"Финеас и Ферб" получил три премии "Эмми" и детскую премию BAFTA.
"Финеас и Ферб" рассказывает о том, как сводные братья начинают осуществлять грандиозные и зачастую сюрреалистические проекты во время летних каникул, к ужасу своей сестры и восторгу друзей.
Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !