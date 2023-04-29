Пять лучших сериалов в фантастическом жанре: окунитесь в незабываемое приключение
Эта статья посвящена жанру фантастики и даст читателям представление о некоторых самых рейтинговых сериалах, выпущенных в период 2008-2015 годов. UAportal подготовил список из пяти лучших сериалов в этом жанре.
Игра престолов
Рейтинг IMDB: 9.3
Жанр: Фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 8 сезонов, 73 эпизода
Год: 2011-2019
Продюсер: Дэвид Бениофф, Д.Б. Вайс
Сериал "Игра престолов" получил множество наград, включая 59 премий "Эмми", 1 премию "Золотой глобус", 1 премию "Пибоди".
Основанный на бестселлере Джорджа Р.Р. Мартина, сериал "Игра престолов" - это эпическая история о предательстве и благородстве, происходящая на континенте Вестерос, где несколько знатных семей борются за контроль над Железным троном.
Ходячие мертвецы
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Фантастика, Ужасы
Страна: США
Продолжительность: 11 сезонов, 177 эпизодов
Год: 2010-2022
Продюсер: Скотт М. Гимпл
Сериал "Ходячие мертвецы" получил 4 премии "Эмми", 1 премию "Выбор народа", 1 премию "Сатурн" и другие.
Сериал "Ходячие мертвецы" рассказывает о группе выживших после зомби-апокалипсиса, которые пытаются остаться в живых и защитить друг друга от неживых и других людей, которые, ради выживания, пошли на грубые поступки.
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Дневники вампира
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Фантастика, Драма
Страна: США
Продолжительность: 8 сезонов, 171 эпизод
Год: 2009-2017
Продюсер: Джули Плек, Кевин Уильямсон
Сериал "Дневники вампира" получил 11 премий Teen Choice Awards, 2 премии People's Choice Awards и 1 Satellite Award.
"Дневники вампира" – это сверхъестественная драма о молодой женщине, которая влюбляется в 162-летнего вампира, и о сложных отношениях, которые складываются между ними и другими сверхъестественными существами в их городе.
Грань
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Фантастика, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 5 сезонов, 100 эпизодов
Год: 2008-2013
Продюсер: Джей Джей Абрамс, Алекс Куртцман, Роберто Орчи
Сериал "Грань" получил 1 премию Primetime Emmy, 2 премии Saturn и 1 премию Visual Effects Society.
"Грань" – научно-фантастический сериал, в котором команда агентов ФБР и их союзников расследует серию странных и зачастую смертельно опасных явлений, связанных с параллельной вселенной.
Американская история ужасов
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Фантастика, Ужасы
Страна: США
Продолжительность: 10 сезонов, 121 эпизод
Год: 2011-по настоящее время
Продюсер: Райан Мерфи, Брэд Фальчук
"Американская история ужасов" получила 16 премий "Эмми", 1 премию "Золотой глобус" и 1 премию Critics' Choice Television Award.
"Американская история ужасов" – это сериал-антология, который в каждом сезоне исследует различные темы и сюжетные линии ужасов. От домов с привидениями до психушек.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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