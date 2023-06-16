Пять лучших сортов пива: знатоки назвали лучшие хмельные напитки

С бесчисленным количеством пивоварен и сортов на выбор, любители пива постоянно находятся в поиске следующего великого напитка. UAportal подготовил список из пяти лучших сортов пива, которые обязательно порадуют любого любителя пива.

IPA Supreme

IPA Supreme – это настоящий шедевр в мире ремесленного пива. Благодаря своему смелому и хмелевому вкусовому профилю этот индийский светлый эль выделяется среди аналогов. Насыщенный нотами цитрусовых и тропических фруктов, он предлагает восхитительный баланс между горечью и сладостью. Насыщенный янтарный цвет и гладкий финиш IPA Supreme делают его любимым выбором ценителей пива.

Читайте также: Ученые показали уникальное растение, которое становится мясоидным "под настроение"

Stout Delight

Для тех, кто ценит более темное и крепкое пиво, Stout Delight - идеальный выбор. Этот бархатисто-гладкий стаут отличается глубоким темным цветом и нотками жареного кофе, шоколада и карамели. Со сливочной текстурой и легкой горечью Stout Delight обеспечивает поистине наслаждение от питья. Наслаждаясь им самостоятельно или в паре с декадентским десертом, это пиво – наслаждение для чувств.

Пшеничная гармония

Пшеничная гармония – это освежающее и легкое пиво, которое идеально подходит для теплых летних дней. Сваренное с большим количеством пшеницы, оно обладает бодрящим и слегка терпким вкусом. Цитрусовый аромат и нотки кориандра и апельсиновой цедры делают это пиво популярным среди любителей пикантных и бодрящих напитков. Пшеничное Harmony можно пить у бассейна или наслаждаться барбекю на заднем дворе – это лучшее пиво для непринужденных посиделок.

Читайте также: Какое количество пива может вызвать инсульт: ответ врачей

Янтарный эликсир

Янтарный Эликсир – это универсальное пиво, которое отвечает широкому спектру вкусов. Благодаря своему среднетелому характеру и янтарному оттенку, оно обеспечивает идеальный баланс между солодовой сладостью и хмелевой горечью. Это пиво обладает насыщенным карамельным вкусом с оттенками поджаренного зерна, что делает его приятным выбором для прохладных вечеров. В сочетании с сытной едой или самостоятельно, Amber Elixir никогда не перестанет приносить удовольствие от употребления.

Бельгийское блаженство

Belgian Bliss – это пиво, сочетающее в себе традиции и инновации. Этот эль в бельгийском стиле известен своим сложным вкусовым профилем, включающим фруктовые эфиры, пряные фенолы и тонкую солодовую сладость. Обладая золотистым цветом и живой карбонизацией, он предлагает освежающее и легкое на вкус питье. Belgian Bliss прекрасно сочетается с различными продуктами питания, что делает его универсальным выбором для любителей пива.

Напомним, чрезмерное потребление алкоголя и еще 6 плохих привычек могут вызвать заболевания сердца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!