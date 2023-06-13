Пять лучших упражнений на пресс: как достичь идеальных кубиков

Когда речь заходит об укреплении мышц пресса, на выбор предлагается широкий спектр упражнений. UAportal подготовил список из пяти лучших упражнений на мышцы пресса, которые помогут добиться сильного и рельефного торса.

Планка

Планка – это классическое упражнение, которое направлено на работу всего корпуса, включая пресс, косые мышцы и нижнюю часть спины. Чтобы выполнить планку, начните с позиции для отжиманий, расположив руки прямо под плечами.

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Задействуйте основные мышцы и держите тело в прямой линии от головы до ног. Сохраняйте это положение как можно дольше, стараясь держать пресс напряженным, а спину ровной. Стремитесь постепенно увеличивать время пребывания в планке, чтобы еще больше нагрузить основные мышцы.

Велосипед

Велосипедные упражнения очень эффективны для проработки как верхнего, так и нижнего пресса. Начните с положения лежа на спине с руками за головой и согнутыми коленями. Поднимите плечи от земли и подведите правый локоть к левому колену, одновременно разгибая правую ногу.

Поменяйте сторону, приблизив левый локоть к правому колену и вытянув левую ногу. Продолжайте чередовать стороны, двигаясь по принципу вращения педалей, при этом задействуя мышцы пресса на протяжении всего упражнения.

Альпинисты

Альпинисты – это динамичное упражнение, которое не только задействует мышцы брюшного пресса, но и повышает частоту сердечных сокращений. Начните выполнять упражнение в позе планки с руками, расположенными прямо под плечами.

Подведите правое колено к груди, затем быстро поменяйте ноги, подпрыгнув и подведя левое колено к груди, одновременно отводя правую ногу назад. Продолжайте чередовать движения, как будто вы поднимаетесь в гору. На протяжении всего упражнения держите корпус задействованным, а бедра устойчивыми.

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Скручивания

Скручивания направлены на косые мышцы и помогают укрепить вращательную функцию мышц корпуса. Сядьте на пол, согнув колени и подняв стопы на несколько сантиметров от пола. Слегка отклонитесь назад, держа спину прямой.

Сцепите руки перед грудью и поворачивайте туловище вправо, затем влево, касаясь земли с каждой стороны. Выполняйте медленные и контролируемые движения, концентрируясь на работе мышц пресса на протяжении всего упражнения.

Подъемы ног

Подъемы ног – отличное упражнение для проработки нижнего пресса. Лягте на спину, руки держите по бокам или под ягодицами для поддержки. Держа ноги прямыми, поднимайте их от земли, пока они не образуют с туловищем угол в 90 градусов.

Медленно опустите ноги обратно, не позволяя им коснуться земли, а затем повторите движение. Чтобы усложнить задачу, вы также можете поднимать бедра от земли, одновременно поднимая ноги.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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